Σκουλάς για βεντέτες: «Αν δεν είχα φύγει, θα είχα γίνει άλλος άνθρωπος»

Τι είπε για το μακελειό στα Βορίζια και τον «σασμό»

05.11.25 , 15:42 Σκουλάς για βεντέτες: «Αν δεν είχα φύγει, θα είχα γίνει άλλος άνθρωπος»
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Όσα είπε ο Βασίλης Σκουλάς μιλά για τις βεντέτες στην Κρήτη / Βίντεο από την εκποκπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή τη βεντέτα στα Βορίζια που άφησε πίσω της δύο νεκρούς, τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, ο Βασίλης Σκουλάς μίλησε για τη δική του προσωπική εμπειρία, στέλνοντας μήνυμα ενότητας. 

Βασίλης Σκουλάς: Η σύζυγος, τα παιδιά και τα τραγούδια του «Σασμού»

Ο μεγάλος Έλληνας λυράρης βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα και μοιράστηκε τις αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας και τις πρώτες εμπειρίες έως τα βαθύτερα κοινωνικά προβλήματα που γεννούν οι ένοπλες επιθέσεις και οι βεντέτες στην Κρήτη.

Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Μάλιστα, περιέγραψε ένα περιστατικό απ' όταν ήταν οκτώ ετών, όταν ενημερώθηκε ότι του είχαν κλέψει 13 πρόβατα και θυμήθηκε την αυθόρμητη σκέψη της εκδίκησης. «Αν δεν είχα φύγει από το χωριό, μπορεί να είχα γίνει άλλος άνθρωπος», είπε, υπογραμμίζοντας πώς οι συνθήκες διαμορφώνουν συμπεριφορές.

Βορίζια: «Τα πυρά που σκότωσαν την 56χρονη δεν προήλθαν από τον 39χρονο»

Ο Βασίλης Σκουλάς μιλά για τις βεντέτες στην Κρήτη

Σκουλάς για βεντέτες: «Οι παλιοί έλεγαν ότι το αίμα φωνάζει εκατό χρόνια»

Κύριο θέμα της συζήτησης αποτέλεσε ο θεσμός του «σασμού» και η κουλτούρα της τιμής, που σε ορισμένες περιοχές μεταφράζεται σε βία και διαρκείς έριδες. «Οι τριβές, όταν δεν αντιμετωπίζονται, διογκώνονται, το "απόστημα" που δε θεραπεύεται κάποια στιγμή σκάει και οδηγεί σε τραγικές συνέπειες», τόνισε συγκινημένος.

«Οι παλιοί έλεγαν ότι το αίμα φωνάζει για εκατό χρόνια — και το μήνυμα αυτό περνά από γενιά σε γενιά».

Στο επίκεντρο τέθηκε και ο ρόλος της οικογένειας: πώς οι κουβέντες και τα πρότυπα που μεταφέρονται στο σπίτι διαμορφώνουν τις αντιδράσεις των παιδιών. «Τα παιδιά απορροφούν σαν σφουγγάρι όσα ακούν στο σπίτι», σημείωσε ο κ. Σκουλάς, επισημαίνοντας ότι χωρίς ορθή παιδεία και υποστήριξη από το σχολείο και την κοινωνία, οι νέες γενιές κινδυνεύουν να αναπαράγουν την τοξικότητα.

Ακόμα, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που έχουν οι γυναίκες στις μικρές κοινωνίες της Κρήτης: «Υπάρχουν εκείνες που ανάβουν τη σπίθα και εκείνες που βάζουν τα καντήλια για να σβήσει η ένταση», δήλωσε και κάλεσε για δράσεις και πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν την ειρήνευση. Χαρακτήρισε εξίσου σημαντικές τις φωνές που επιδιώκουν συμφιλίωση, όχι αντιπαράθεση.

Ακόμα, παραδέχτηκε ότι ο προσωπικός του δρόμος έχει μεγάλο κόστος, τόσο ηθικό όσο και οικονομικό — αλλά ότι η επιλογή του να απομακρυνθεί από πρακτικές βίας ήταν συνειδητή. «Δε με ενδιαφέρει το κόστος, με νοιάζει τι θα αφήσουμε στα παιδιά», είπε, υπογραμμίζοντας πως η προστασία των μελλοντικών γενιών πρέπει να προέχει.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής αναφέρθηκαν και ιστορίες παλαιότερων επεισοδίων που δείχνουν πόσο βαθιά είναι οι ρίζες των διενέξεων. Τα παραδείγματα του παρελθόντος, όπως ένα περιστατικό στη δεκαετία του 1970, ανέδειξαν την επικινδυνότητα μιας νοοτροπίας που θεωρεί την εκδίκηση ως «τιμή».

Τέλος, ο Βασίλης Σκούλας εξέφρασε την ελπίδα του ότι οι σημερινές συζητήσεις θα συμβάλουν ώστε «να είναι το τελευταίο» — και κάλεσε γονείς, εκπαιδευτικούς και θεσμούς να αναλάβουν ενεργό ρόλο για να μην αναπαράγονται οι ίδιες πληγές στις επόμενες γενιές.

