Βορίζια: Μπαλωθιές κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Βίντεο

Το μίσος μεταξύ των δυο οικογενειών στα Βορίζια παραμένει άσβεστο. Ούτε οι οκτώ σασμοί, ούτε οι 50 διαμεσολαβητές έχουν φέρει την ειρήνη. Τώρα ο ένας ζητά από τον άλλο να φύγει από το χωριό, ενώ για τις στιγμές του μακελειού οι αλληλοκατηγορίες δε σταματούν. Σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star φέρνει στο φως ντοκουμέντο που δείχνει... εξοικείωση με τα όπλα.

Σε βίντεο φαίνεται ο Φανούρης Καργάκης την ημέρα του γάμου του... Μπαίνει στο σπίτι της νύφης. Ο κόσμος ξεσπά σε χειροκροτήματα, όση ώρα ο γαμπρός αγκαλιάζει φίλους και συγγενείς, απ' έξω βαράνε μπαλωθιές.

Στο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, ακούγονται τουλάχιστον δύο τύποι όπλων ενώ οι κατά ριπάς πυροβολισμοί διαρκούν 49 δευτερόλεπτα. Όσοι πυροβολούν, φαίνεται να είναι εξοικειωμένοι με τον οπλισμό που κρατούν.

Βορίζια: 8 σασμοί με κουμπαριές και το μίσος παραμένει άσβεστο

9 χρόνια μετά τα γέλια έγιναν δάκρυα και σπαραγμοί. Κανένας από τους 8 σασμούς που είχαν προηγηθεί μεταξύ των δυο οικογενειών δεν κατάφερε να κρατηθεί.

«Βαφτίσια, κουμπαριά, έχουν μπει 50 μεσίτες στη μέση και το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Ένας καινούργιος σασμός να βοηθήσει; Αν δεν είσαι άντρας και δε φοράς παντελόνια, δε χρειάζεται να κάνεις σασμό», λέει ο αδερφός της 57χρονης.

Ο θείος της προσθέτει: «Σασμός θα γίνει μόνο με παντρειά. Εγώ φοβάμαι μη γίνει κι άλλο, τη φοβάμαι τη δουλειά. Μακάρι να είναι το τελευταίο αυτό».

Μητέρα 39χρονου: «Να φύγουν από το χωριό» - Οικογένεια 57χρονης: «Δεν πάμε πουθενά, να φύγουν εκείνοι αν θέλουν»

Όμως ο πόνος οδηγεί μάνες και αδερφές σε λόγια βαριά.

«Απαιτώ να φύγουν από εδώ». Με κουβέντες που δείχνουν πρόθεση ανακωχής και με κεράσματα στα χέρια, η μητέρα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη φίλεψε τους δημοσιογράφους και είπε στον απεσταλμένο του Star, Αλέξανδρο Γύγο :

«Από το σπίτι να φύγω; Να πάω που; Να τους κάνω το χατίρι; Να φύγουν αυτοί που βάλανε την αρχή. Να σταματήσει το κακό εδώ, αν θέλουνε αν δε θέλουνε να το συνεχίσουνε...», λέει η μητέρα της άτυχης Ευαγγελίας. Η αδερφή της συμπληρώνει «Επειδή το θέλουν αυτοί; Δεν πάμε πουθενά. Αν θέλουν να συνεχίσουν, θα θρηνήσουμε κι άλλα θύματα και από τη μια πλευρά και από τη άλλη».

Βορίζια: Για στημένη ενέδρα με ελεύθερο σκοπευτή μιλούν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Με αυτό το κλίμα, πάνοπλοι αστυνομικοί φρουρούν τα σπίτια των οικογενειών για 4η μέρα. Στο μόνο που συμφωνούν Καργάκηδες και Φραγκιαδάκηδες είναι στο να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια και να πληρώσουν όσοι στέρησαν ανθρώπινες ζωές.

Οι Φραγκιαδάκηδες μιλούν για στημένη ενέδρα και ριπές από ψηλά που οδήγησαν στον θάνατο της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη. Μάλιστα δείχνουν ως ελεύθερο σκοπευτή τον γαμπρό του άτυχου άνδρα που συνελήφθη πριν λίγες ώρες.

«Κατονομάσανε αυτόν που λένε ότι σκότωσε τη αδερφή μου, από τον πρινο έριξε κάτω. Ελεύθερος σκοπευτής, σιγά, έβαλε το καλάσνικοφ μπροστά, με μια ριπή γαζώνεις 10. Έτσι σκότωσε έναν και τραυμάτισε τρεις. Μάρτυρες μου το είπαν, με όρκισαν να μην πω ονόματα γιατί φοβούνται, πήραν εμένα τηλέφωνο, για την ψυχή της αδερφής σου», λέει ο Γιάννης Φραγκιαδάκης, αδερφός της Ευαγγελίας.

Μιλά για πυρά στο ψαχνό, εξ επαφής από τον Φανούρη Καργάκη. Πυροβολούσε λένε εν κινήσει. Τυχαία βρέθηκε στο σημείο ο Φανούρης υποστηρίζουν οι συγγενείς του και δηλώνουν ότι η 57χρονη δεν αποκλείεται να «έσβησε» από τα πυρά της οικογένειάς της.

Η βεντέτα για την εκκλησία στα βουνά

Το άσβεστο μίσος των δυο οικογενειών κρατά χρόνια πίσω, από τότε που οι Καργάκηδες έχτισαν ένα εκκλησάκι στα βουνά, σε γη των Φραγκιαδάκηδων. Το εκκλησάκι ήταν του Αγίου Ιωάννη και ονομάστηκε έτσι καθώς τότε ήταν άρρωστος ο αδερφός του Φανούρη Καργάκη, Γιάννης. Οι Καργάκηδες λένε ότι η άλλη οικογένεια την γκρέμισε κάτι που διαψεύδουν οι Φραγκιαδάκηδες.