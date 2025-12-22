Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Χρυσού Οδηγού για το 2025

Ο Χρυσός Οδηγός, με σταθερή προσήλωση στην κοινωνική υπευθυνότητα, ολοκλήρωσε το 2025 με ουσιαστικές δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στηρίζοντας ενεργά μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και φορείς ως Χορηγός Επικοινωνίας και ενισχύοντας την προβολή του έργου τους μέσα από τα ψηφιακά του μέσα.

Μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα

Κατά τη διάρκεια του 2025, οι δράσεις επικοινωνιακής υποστήριξης του Χρυσού Οδηγού απέδωσαν:

Πάνω από 8.400.000 impressions για καλό σκοπό

Πάνω από 5.000 clicks προς τις σελίδες των οργανισμών

Στοχευμένες συνεργασίες με κοινωνικό αντίκτυπο

Στο πλαίσιο της στρατηγικής CSR, ο Χρυσός Οδηγός ανέπτυξε, μέσα στο 2025, συνεργασίες με οργανισμούς που υπηρετούν κρίσιμους κοινωνικούς στόχους, όπως:

Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) : Ο Χρυσός Οδηγός ανέλαβε ενεργό ρόλο ως Χορηγός Επικοινωνίας , αξιοποιώντας τα εργαλεία και τα κανάλια του για την προβολή των δράσεων του οργανισμού και τη διάδοση του μηνύματός του, με στόχο να γνωρίσουν περισσότεροι το έργο του και να συμμετάσχουν στη στήριξή του.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Ο Χρυσός Οδηγός υποστήριξε τη στρατηγική επικοινωνία του Οργανισμού, αξιοποιώντας το δίκτυό του, καθώς και το xo.gr και το blog.xo.gr, ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται άμεσα και να συμμετέχουν ενεργά στην υποστήριξη του έργου του.