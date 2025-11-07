Τροχός της Τύχης: Μπορείς να σκεφτείς τις λέξεις που Πάνε Πακέτο;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευή 07/11/2025 στο Star, η Ανδρονίκη ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Πάνε Πακέτο», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ, το Φ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.
Το Φ που εντόπισε η παίκτρια δεν την οδήγησε στη λύση του γρίφου.
Έχεις καμία ιδέα για το ποιες λέξεις κρύβει ο πίνακας;
