Τροχός της Τύχης: Μπορείς να σκεφτείς τις λέξεις που Πάνε Πακέτο;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευή 07/11/2025 στο Star, η Ανδρονίκη ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Πάνε Πακέτο», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ, το Φ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Το Φ που εντόπισε η παίκτρια δεν την οδήγησε στη λύση του γρίφου.

Έχεις καμία ιδέα για το ποιες λέξεις κρύβει ο πίνακας;

