Τροχός της Τύχης: Μπορείς να σκεφτείς τις λέξεις που Πάνε Πακέτο;

Η Ανδρονίκη δεν κατόρθωσε να λύσει τον γρίφο

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευή 07/11/2025 στο Star, η Ανδρονίκη ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Το Κοινό Συνθετικό δυσκόλεψε τη Δήμητρα - Εσένα;

Τροχός της Τύχης: Μπορείς να σκεφτείς τις λέξεις που Πάνε Πακέτο;

Η κατηγορία ήταν «Πάνε Πακέτο», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ, το Φ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο

Τροχός της Τύχης: Μπορείς να σκεφτείς τις λέξεις που Πάνε Πακέτο;

Το Φ που εντόπισε η παίκτρια δεν την οδήγησε στη λύση του γρίφου

Τροχός της Τύχης: Ο Σπύρος βρήκε το κοινό συνθετικό - Σειρά σου!

Έχεις καμία ιδέα για το ποιες λέξεις κρύβει ο πίνακας;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης  

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
