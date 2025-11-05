Τροχός της Τύχης: Ο Σπύρος βρήκε το κοινό συνθετικό - Σειρά σου!

Μπορείς να τα καταφέρεις!

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 05/11/2025 στο Star, ο Σπύρος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Στον παίκτη βγήκαν αβίαστα οι αντίθετες λέξεις

Τροχός της Τύχης: Ο Σπύρος βρήκε το κοινό συνθετικό - Σειρά σου!

Η κατηγορία ήταν «Κοινό Συνθετικό», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Μ, το Ρ, το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι

Τροχός της Τύχης: Ο Σπύρος βρήκε το κοινό συνθετικό - Σειρά σου!

Ο παίκτης έλυσε τον γρίφο πριν λήξει ο χρόνος.

Τροχός της Τύχης: Ο Ιορδάνης δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο - Εσύ; 

Η σειρά σου να προσπαθήσεις!

