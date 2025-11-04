Τροχός της Τύχης: Στον παίκτη βγήκαν αβίαστα οι αντίθετες λέξεις

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 04/11/2025 στο Star, ο Κωνσταντίνος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ν, το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.
Ο παίκτης διάβασε τα γράμματα και οι λέξεις τού βγήκαν αβίαστα.
Τροχός της Τύχης: Ο Ιορδάνης δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο - Εσύ;
Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο;
Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της ΤύχηςΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.