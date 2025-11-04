Τροχός της Τύχης: Στον παίκτη βγήκαν αβίαστα οι αντίθετες λέξεις

Σ' εσένα;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.25 , 22:15 Κλήρωση Τζόκερ 4/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.000.000 ευρώ
04.11.25 , 22:15 Οι ομάδες διεκδικούν το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί στη φετινή Φάρμα
04.11.25 , 22:10 Φάρμα: Ο Γιώργος δεν τήρησε τον λόγο του και ο Δημήτρης τον «έδωσε στεγνά»
04.11.25 , 21:52 Κλήρωση Eurojackpot 4/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 42.000.000 ευρώ
04.11.25 , 21:47 Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
04.11.25 , 21:44 «Ιθάκη»: Στη δημοσιότητα το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
04.11.25 , 21:35 Φάρμα: Αυτή η ομάδα κατάφερε να φέρει εις πέρας την αποστολή του επιστάτη
04.11.25 , 21:24 Οπλοκατοχή στην Κρήτη: Διαφωνία Χρυσοχοΐδη - Φλωρίδη για τη νομοθεσία
04.11.25 , 21:20 Φάρμα: Η αποστολή του επιστάτη με έπαθλο μία αγελάδα
04.11.25 , 20:59 Hellenic Championship: Ο πρώτος αγώνας του Τζόκοβιτς στην Αθήνα
04.11.25 , 20:47 Χαλκίδα: Τέσσερις μαχαιριές δέχθηκε ο 20χρονος - Στην κοιλιά & στην καρδιά
04.11.25 , 20:37 Γιατρός έκανε εφημερία και του έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες από το ΙΧ του!
04.11.25 , 20:12 Βορίζια: Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Αλικαρνασσού
04.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Στον παίκτη βγήκαν αβίαστα οι αντίθετες λέξεις
04.11.25 , 19:29 Με τηλεκπαίδευση η λειτουργία Δημοτικού και Νηπιαγωγείου στα Βορίζια
Χαλκίδα: Τέσσερις μαχαιριές δέχθηκε ο 20χρονος - Στην κοιλιά & στην καρδιά
Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
Κατερίνα Καινούργιου: Το ροζ μπαλόνι κι η... σπόντα του καλεσμένου
Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό
Κλήρωση Eurojackpot 4/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 42.000.000 ευρώ
Γιατρός έκανε εφημερία και του έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες από το ΙΧ του!
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
«Η Κόμισσα της Φάμπρικας»: Τα ερωτευμένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα
Πύρρος Δήμας - Αφροδίτη Σκαφίδα: Με την κόρη τους σε φιλανθρωπική εκδήλωση
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 04/11/2025 στο Star, ο Κωνσταντίνος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Πρωτιά για τον Τροχό της Τύχης τον Οκτώβριο

Τροχός της Τύχης: Στον παίκτη βγήκαν αβίαστα οι αντίθετες λέξεις

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ν, το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε

Τροχός της Τύχης: Στον παίκτη βγήκαν αβίαστα οι αντίθετες λέξεις

Ο παίκτης διάβασε τα γράμματα και οι λέξεις τού βγήκαν αβίαστα.

Τροχός της Τύχης: Ο Ιορδάνης δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο - Εσύ;

Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο; 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top