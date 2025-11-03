Τροχός της Τύχης: Ο Ιορδάνης δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο - Εσύ;

Δοκίμασε να βρεις τι υπάρχει στο ξενοδοχείο!

03.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Ιορδάνης δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο - Εσύ;
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 03/11/2025 στο Star, ο Ιορδάνης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Δύσκολα τα «Αντίθετα» - Εσύ θα καταφέρεις να τα βρεις;

Τροχός της Τύχης: Ο Ιορδάνης δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο - Εσύ;

Η κατηγορία ήταν «Στο Ξενοδοχείο», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Ρ, το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε

Τροχός της Τύχης: Ο Ιορδάνης δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο - Εσύ;

Ο Τζόρνταν έλυσε τον γρίφο, όταν όλα είχαν τελειώσει! 

Τροχός της Τύχης: Μικρός ο γρίφος για την «Ξενομανία» - Εσύ τον βρίσκεις;

Εσύ τι θα κάνεις; 

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
