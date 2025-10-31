Τροχός της Τύχης: Δύσκολα τα «Αντίθετα» - Εσύ θα καταφέρεις να τα βρεις;

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 31/10/2025 στο Star, ο Ντίνος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Ρ και το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το I.

Τα λίγα γράμματα στον πίνακα δε βοήθησαν τον Ντίνο, που δεν κατάφερε να βρει τον γρίφο.

Κάνε τη δική σου προσπάθεια. Ίσως τα πας καλύτερα!

