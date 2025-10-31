Τροχός της Τύχης: Δύσκολα τα «Αντίθετα» - Εσύ θα καταφέρεις να τα βρεις;

Ο Ντίνος δεν τα πήγε πολύ καλά στην εύρεση γραμμάτων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.10.25 , 22:33 Τραγωδία στο Ηράκλειο: Μητέρα και γιος νεκροί από φωτιά σε σπίτι
31.10.25 , 22:30 Ανέστης για Νάρκισσο: «Δεν Του Αξίζει Καν Να Μιλάω Γι' Αυτόν»
31.10.25 , 22:20 GNTM: Αυτό είναι το concept της σημερινής δοκιμασίας αποχώρησης!
31.10.25 , 22:14 Scream: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας, έβδομης ταινίας - Δείτε το καστ
31.10.25 , 22:14 Στη φυλακή οδηγείται γνωστός σεφ που συνελήφθη για φοροδιαφυγή
31.10.25 , 21:55 GNTM: Αυτό το μοντέλο κέρδισε το Style on a Rush Challenge!
31.10.25 , 21:20 GNTM: «Πόλεμος» στο σπίτι για το καλύτερο look!
31.10.25 , 21:19 Mercedes GLA 200: Είναι η κατάλληλη στιγμή για να την αγοράσετε
31.10.25 , 20:52 Κορωπί: Ξανά αγκαλιά με τα παιδιά της η 40χρονη που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό
31.10.25 , 20:49 «Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά»
31.10.25 , 20:46 Ειρήνη Αγγελοπούλου: Το Instagram, οι σπουδές & η αγάπη για την υποκριτική
31.10.25 , 20:41 Ασπρόπυργος: Βίντεο - ντοκουμέντο του Star για την κατάρρευση της 10χρονης
31.10.25 , 20:29 Πειραιάς: «Πιάστηκε η τσάντα της στην πόρτα του λεωφορείου και παρασύρθηκε»
31.10.25 , 20:24 Πάνος Βλάχος: Πότε μετακινήθηκε ο... κακομαθημένος εγωισμός του;
31.10.25 , 20:13 Ληστές σκότωσαν γυναίκα στη Σαλαμίνα
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Κηδεία Γιώργου Νιάρχου: Συντετριμμένες η Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Μητέρα και γιος νεκροί από φωτιά σε σπίτι
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Ληστές σκότωσαν γυναίκα στη Σαλαμίνα
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Ασπρόπυργος: Βίντεο - ντοκουμέντο του Star για την κατάρρευση της 10χρονης
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 31/10/2025 στο Star, ο Ντίνος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.   

Τροχός της Τύχης: Δύσκολα τα «Αντίθετα» - Εσύ θα καταφέρεις να τα βρεις;

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Ρ και το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το I.    

Τροχός της Τύχης: Ο Παναγιώτης βρήκε γράμματα και γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;

Τροχός της Τύχης: Δύσκολα τα «Αντίθετα» - Εσύ θα καταφέρεις να τα βρεις;

Τα λίγα γράμματα στον πίνακα δε βοήθησαν τον Ντίνο, που δεν κατάφερε να βρει τον γρίφο

Τροχός της Τύχης: Η Χρυσή το πίστεψε, αλλά δεν τα κατάφερε!

Κάνε τη δική σου προσπάθεια. Ίσως τα πας καλύτερα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top