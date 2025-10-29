Τροχός της Τύχης: Ο Παναγιώτης βρήκε γράμματα και γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 29/10/2025 στο Star, ο Παναγιώτης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Κοινό συνθετικό», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Κ, το Ν και για επιπλέον σύμφωνο το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Η.

Ο Παναγιώτης πέτυχε διάνα και βρήκε αρκετά από τα γράμματα στον πίνακα, λύνοντας με ευκολία τον γρίφο.

Λογικά κι εσύ θα τα πας το ίδιο καλά. Για δοκίμασε!

