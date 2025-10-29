Τροχός της Τύχης: Ο Παναγιώτης βρήκε γράμματα και γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;

Το «Κοινό συνθετικό» σχεδόν... εμφανίστηκε!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.25 , 21:44 Γλυφάδα: Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την άτυχη γυναίκα
29.10.25 , 21:41 Ράλλυ Παρνασσού: Οι συμμετοχές και οι διαδρομές
29.10.25 , 21:40 Φάρμα: Αυτό είναι το δεύτερο ζευγάρι που θα παλέψει στον αχυρώνα
29.10.25 , 21:29 Φάρμα: Χαμός στο συμβούλιο - Το πρόβλημα με το τυρί συνεχίζεται!
29.10.25 , 21:11 Cash or Trash: «Συμμαχία» αγοραστών για το αντικείμενo του Τζόνι
29.10.25 , 20:54 Ναύπλιο: Βίντεο με τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 52χρονου το 2024
29.10.25 , 20:38 Ελένη Μενεγάκη: Οι ευχές του γιου της, Άγγελου Λάτσιου για τα γενέθλιά της
29.10.25 , 20:23 Τουρκία: Η στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου - Νεκρά 2 αδέρφια
29.10.25 , 20:00 Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή: «Σ' ευχαριστώ αγάπη μου…»
29.10.25 , 20:00 Hyundai Motor Europe: Το νέο πρόοωπο στην επικοινωνία
29.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Παναγιώτης βρήκε γράμματα και γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;
29.10.25 , 19:37 Ληστεία στο Λούβρο: «Παραδέχθηκαν εν μέρη» την ενοχή τους οι 2 συλληφθέντες
29.10.25 , 19:17 Σέρρες: Οι πρωταγωνιστές της σειράς μιλούν για το τέλος του 2ου κύκλου
29.10.25 , 19:09 MINI Paul Smith Edition: Η στιγμή της αποκάλυψης
29.10.25 , 18:59 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Τα αποκαλυπτήρια της νέας όψης του Πενταγώνου
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κατά καιρούς περνάω περιόδους πολύ έντονες»
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι
Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η εξομολόγηση για το αυτοάνοσο
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει χάσει 30 κιλά» - Το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Γλυφάδα: Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την άτυχη γυναίκα
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Ιωάννα Τούνη: Στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης με τον γιο της, Πάρη
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 29/10/2025 στο Star, ο Παναγιώτης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.   

Τροχός της Τύχης: Ο Παναγιώτης βρήκε γράμματα και γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;

Η κατηγορία ήταν «Κοινό συνθετικό», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Κ, το Ν και για επιπλέον σύμφωνο το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Η.        

Τροχός της Τύχης: Η Χρυσή το πίστεψε, αλλά δεν τα κατάφερε!

Τροχός της Τύχης: Ο Παναγιώτης βρήκε γράμματα και γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;

Ο Παναγιώτης πέτυχε διάνα και βρήκε αρκετά από τα γράμματα στον πίνακα, λύνοντας με ευκολία τον γρίφο.

Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα «πρόδωσαν» τον γρίφο στον Σάββα

Λογικά κι εσύ θα τα πας το ίδιο καλά. Για δοκίμασε!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top