Τροχός της Τύχης: Η Χρυσή το πίστεψε, αλλά δεν τα κατάφερε!

Εσύ πώς τα πας με την ξενομανία;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 27/10/2025 στο Star, η Χρυσή ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.  

Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα «πρόδωσαν» τον γρίφο στον Σάββα

Τροχός της Τύχης: Η Χρυσή το πίστεψε, αλλά δεν τα κατάφερε!

Η κατηγορία ήταν «Ξενομανία», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Ν, το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο

Τροχός της Τύχης: Η Χρυσή το πίστεψε, αλλά δεν τα κατάφερε!

Τα γράμματα έκαναν τη Χρυσή να πιστέψει πως θα λύσει τον γρίφο, ωστόσο δεν κατάφερε!

Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα έκαναν τα πράγματα απλά για την Ελένη

Εσύ θα τα πας καλύτερα σε αυτήν την κατηγορία; 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
