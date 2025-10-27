Τροχός της Τύχης: Η Χρυσή το πίστεψε, αλλά δεν τα κατάφερε!

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 27/10/2025 στο Star, η Χρυσή ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ξενομανία», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Ν, το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τα γράμματα έκαναν τη Χρυσή να πιστέψει πως θα λύσει τον γρίφο, ωστόσο δεν κατάφερε!

Εσύ θα τα πας καλύτερα σε αυτήν την κατηγορία;

