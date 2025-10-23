Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα έκαναν τα πράγματα απλά για την Ελένη

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 23/10/2025 στο Star, η Ελένη ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Πριν και Μετά», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Κ, το Φ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.
Τα γράμματα απλούστευσαν τα πράγματα και η Ελένη έλυσε εύκολα τον γρίφο!
