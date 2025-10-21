Τροχός της Τύχης: Ο χρόνος πέρασε χωρίς η Ειρήνη να λύσει τον γρίφο

Εσύ τι θα κάνεις;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.25 , 22:00 Μουσείο Λούβρου: Οι βιτρίνες των κοσμημάτων «κρύβουν» το μυστικό
21.10.25 , 21:52 Κλήρωση Eurojackpot 21/10: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
21.10.25 , 21:48 Αιματηρή συμπλοκή στον Νέο Κόσμο: Μπήκαν στον καβγά κι άλλοι οδηγοί
21.10.25 , 21:45 Φάρμα: Το κέρασμα του Δημήτρη στη πράσινη ομάδα!
21.10.25 , 21:39 Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος
21.10.25 , 21:30 Φάρμα: Ποια ομάδα δεν άντεξε και τα παράτησε;
21.10.25 , 21:15 Φάρμα: Ο λόγος που δεν συμμετέχουν στην αποστολή ο Δημήτρης και η Στέλλα!
21.10.25 , 20:49 Φοινικούντα: Τα πρώτα στοιχεία από την άρση απορρήτου στα 7 κινητά τηλέφωνα
21.10.25 , 20:16 Τρίκαλα: «Θα τα πω όλα στον Εισαγγελέα» - Δίπλα στον 18χρονο ο πατέρας του
21.10.25 , 20:07 Δένδιας: Χώρος ενότητας και ομοψυχίας το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
21.10.25 , 19:57 Γιάννης Στάνκογλου: «Ό,τι μπορώ να προσφέρω στα παιδιά μου, θα το κάνω»
21.10.25 , 19:53 Γεωργία Μπίκα: Καταδικάστηκε για τροχαίο - Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
21.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο χρόνος πέρασε χωρίς η Ειρήνη να λύσει τον γρίφο
21.10.25 , 19:28 Πέθανε ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι - Το τελευταίο βίντεο του διάσημου σκακιστή
21.10.25 , 19:09 Μητσοτάκης: Ρύθμιση εθνικής ευθύνης για το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα 12 ζώδια η Νέα Σελήνη στον Ζυγό;
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος
Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της
Φοινικούντα: Τα πρώτα στοιχεία από την άρση απορρήτου στα 7 κινητά τηλέφωνα
Τρίτος γάμος για τη Μάρω Λύτρα: Η φωτογραφία με το νυφικό & τον σύζυγό της
Σίσσυ Χρηστίδου για Φαίη Σκορδά: «Ο σύντροφός της έχει ζητήσει...»
Τρίκαλα: «Θα τα πω όλα στον Εισαγγελέα» - Δίπλα στον 18χρονο ο πατέρας του
Πέθανε ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι - Το τελευταίο βίντεο του διάσημου σκακιστή
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 21/10/2025 στο Star, η Ειρήνη ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.  

Τροχός της Τύχης: Η Ιωάννα βρήκε τον μισό γρίφο με Κοινο Συνθετικό- Εσύ;

Τροχός της Τύχης: Ο χρόνος πέρασε χωρίς η Ειρήνη να λύσει τον γρίφο

Η κατηγορία ήταν «Κοινό Συνθετικό», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Ρ, το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι

Τροχός της Τύχης: Ο χρόνος πέρασε χωρίς η Ειρήνη να λύσει τον γρίφο

Τα γράμματα στον πίνακα την «πρόδωσαν» η Ειρήνη κι έτσι δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο!

Τροχός της Τύχης: Βρήκε τα Αντίθετα, όταν ήταν πια αργά!

Εσύ μπορείς να σκεφτείς ποιες είναι οι λέξεις που ψάχνουμε; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top