Τροχός της Τύχης: Ο χρόνος πέρασε χωρίς η Ειρήνη να λύσει τον γρίφο

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 21/10/2025 στο Star, η Ειρήνη ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Κοινό Συνθετικό», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Ρ, το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τα γράμματα στον πίνακα την «πρόδωσαν» η Ειρήνη κι έτσι δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο!

Εσύ μπορείς να σκεφτείς ποιες είναι οι λέξεις που ψάχνουμε; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

