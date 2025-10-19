Τροχός της Τύχης: Βρήκε τα Αντίθετα, όταν ήταν πια αργά!

H Βασιλική δεν τα κατάφερε στον τελικό

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Κυριακής 19/10/2025 στο Star, η Βασιλική ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.  

Τροχός της Τύχης: Εσύ θα τα πας καλύτερα στην κατηγορία «Ίδια κατάληξη»;

Τροχός της Τύχης: Βρήκε τα Αντίθετα, όταν ήταν πια αργά!

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Κ, το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο

Τροχός της Τύχης: Βρήκε τα Αντίθετα, όταν ήταν πια αργά!

Προς απογοήτευσή της, η παίκτρια έλυσε τον γρίφο, όταν ο χρόνος είχε λήξει και ήταν πια πολύ αργά.

Τροχός της Τύχης: Η κατηγορία «Στη γραμματική» δυσκόλεψε την Αγαθή - Εσένα;

Εσένα σού αρκούν τα δευτερόλεπτα για να λύσεις τον γρίφο; 

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
