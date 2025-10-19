Πρωταγωνιστής αγαπημένων σειρών θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά

Σε μία από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής του βρίσκεται ο Νίκος Πολυδερόπουλος, καθώς πρόκειται να γίνει πατέρας για πρώτη φορά.

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλασία Συμιακού σε χαλαρή βόλτα στο Κολωνάκι, τον Αύγουστο / NDP Photo Agency

Ο δημοφιλής ηθοποιός, που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα μέσα από τις τηλεοπτικές του ερμηνείες, περιμένει το πρώτο του παιδί, με τη σύντροφό του, Βαλασία Συμιακού, να διανύει ήδη τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Οι δυο τους κρατούν χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική τους ζωή, όμως η χαρά τους είναι μεγάλη καθώς προετοιμάζονται για τον ερχομό του μωρού.

Το ζευγάρι ζει αυτή τη νέα πραγματικότητα με συγκίνηση και ανυπομονησία, καθώς ανοίγει σιγά-σιγά το επόμενο, πιο τρυφερό κεφάλαιο της κοινής τους πορείας.

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας - Έγκυος η Βαλασία Συμιακού

Τη χαρμόσυνη είδηση αποκάλυψε ο Χρήστος Κούτρας μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται». Η ανακοίνωση γέμισε χαρά τη Ναταλία Γερμανού και τους συνεργάτες της, που δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους και έστειλαν τις πιο θερμές ευχές.