Τα Φαντάσματα βάζουν στο στόχαστρο τη βέρα της Μαρίνας

Η Μαρίνα ετοιμάζεται να «γυαλίσει» με το σφουγγάρι τις πολυθρόνες, προκειμένου να γίνουν σαν καινούριες. Προτού φορέσει τα γάντια της, βγάζει τη βέρα της στο τραπεζάκι του σαλονιού.

Τότε, ο ταγματάρχης Αθανάσιος Καρκαλέντζος, βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό του! Μαζί με τον «Βουλευτή» καλούν την «Μπήλιω» να αποσπάσει την προσοχή της Μαρίνας κι εκείνη δέχεται ευχαρίστως.

Τα Φαντάσματα: Η Μαρίνα παρακολουθείται από τον Ταγματάρχη και τον Βουλευτή

Όταν το πεδίο είναι ελεύθερο, ο «Απόστολος Νικολόπουλος» καταφέρνει, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, να μετακινήσει το δαχτυλίδι, το οποίο προσγειώνεται στη βαλίτσα με τα εργαλεία.

Τα Φαντάσματα: Η Μαρίνα ακολούθησε την «Μπήλιω» κι όλα εξελίχθηκα βάσει σχεδίου!

Πριν προλάβει να επιστρέψει η Μαρίνα, ο μάστορας έχει πάρει τη βαλίτσα κι έχει γίνει «καπνός»!

