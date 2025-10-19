Financial Times:Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να δεχθεί τους όρους της Ρωσίας

Αλλιώς θα βρεθεί «αντιμέτωπος με την καταστροφή»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.25 , 00:10 Επιβάτης γύρισε τη... μισή Αττική μέχρι να ληστέψει οδηγό ταξί
20.10.25 , 00:05 IQ 160: Ο Γιώργος ανακαλύπτει το μυστικό της Μουρίκη
20.10.25 , 00:05 IQ 160: Η Μουρίκη κλέβει το όχημα του Γιώργου και καταλήγει με χειροπέδες
20.10.25 , 00:05 IQ 160: Η Μουρίκη «παγώνει» μόλις μαθαίνει για τη μετάθεση του Καλατζή
19.10.25 , 23:58 Financial Times:Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να δεχθεί τους όρους της Ρωσίας
19.10.25 , 23:39 Θλίψη στο ΕΚΑΒ για τον θάνατο του διασώστη δικυκλιστή
19.10.25 , 22:41 Συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη έγραψαν ξανά τα ονόματα μπροστά από τη Βουλή
19.10.25 , 22:19 Κλήρωση Τζόκερ 19/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
19.10.25 , 22:10 Τα Φαντάσματα: Κι όμως υπάρχει κι άλλος Παρασκευάς!
19.10.25 , 22:10 Τα Φαντάσματα: Το θανάσιμο ατύχημα του Παρασκευά Παπάζογλου
19.10.25 , 22:10 Τα Φαντάσματα βάζουν στο στόχαστρο τη βέρα της Μαρίνας
19.10.25 , 21:54 Εκλογές Κατεχόμενα: Ο Τουφάν Ερχιουρμάν νέος ηγέτης του ψευδοκράτους
19.10.25 , 20:48 Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου
19.10.25 , 20:05 Φοινικούντα: Τι ισχυρίστηκε στην ανακρίτρια ο φερόμενος εκτελεστής
19.10.25 , 20:05 Μουσείο Skoda: Εκεί όπου χωρούν 130 χρόνια ιστορίας
Οικονομικοί χειμερινοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου
Καραμίχος: «Όταν πονούσα σε μέση και πνεύμονα μου έκανε εντύπωση ότι... »
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο λόγος που κάλεσε έντρομος ασθενοφόρο - Τι συνέβη;
Φοινικούντα: Τι ισχυρίστηκε στην ανακρίτρια ο φερόμενος εκτελεστής
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου
Στεφανί Καπετανίδη: Η ηλικία, η περιπέτεια με τον καρκίνο & η ζωή σε φάρμα
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!
Μαρία Σολωμού: «Ο Νίκος Μουτσινάς είναι ο αιώνιος σύζυγός μου»
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου AP
Τραμπ - Ζελένσκι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει πως ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους ρωσικούς όρους για τον τερματισμό του πολέμου, κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Ζελένσκι ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «θα καταστρέψει την Ουκρανία» εάν δεν συμμορφωθεί.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ φέρεται να επανέλαβε τις ρωσικές αξιώσεις, ζητώντας την παράδοση ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς στη Μόσχα — ακριβώς όπως του είχε ζητήσει ο Πούτιν κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία την προηγουμένη.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτουν οι FT, η ουκρανική πλευρά κατόρθωσε να μεταστρέψει τη στάση του Τραμπ, με αποτέλεσμα εκείνος να προτείνει πάγωμα των σημερινών γραμμών του μετώπου.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ
 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top