Financial Times:Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να δεχθεί τους όρους της Ρωσίας

Δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει πως ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους ρωσικούς όρους για τον τερματισμό του πολέμου, κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Ζελένσκι ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «θα καταστρέψει την Ουκρανία» εάν δεν συμμορφωθεί.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ φέρεται να επανέλαβε τις ρωσικές αξιώσεις, ζητώντας την παράδοση ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς στη Μόσχα — ακριβώς όπως του είχε ζητήσει ο Πούτιν κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία την προηγουμένη.
Ωστόσο, όπως αποκαλύπτουν οι FT, η ουκρανική πλευρά κατόρθωσε να μεταστρέψει τη στάση του Τραμπ, με αποτέλεσμα εκείνος να προτείνει πάγωμα των σημερινών γραμμών του μετώπου.
