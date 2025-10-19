Τα Φαντάσματα: Κι όμως υπάρχει κι άλλος Παρασκευάς!

Η αποκάλυψη της Μαρίνας που συγκίνησε τα Φαντάσματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.10.25 , 23:39 Θλίψη στο ΕΚΑΒ για τον θάνατο του διασώστη δικυκλιστή
19.10.25 , 22:41 Συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη έγραψαν ξανά τα ονόματα μπροστά από τη Βουλή
19.10.25 , 22:19 Κλήρωση Τζόκερ 19/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
19.10.25 , 22:10 Τα Φαντάσματα: Κι όμως υπάρχει κι άλλος Παρασκευάς!
19.10.25 , 22:10 Τα Φαντάσματα: Το θανάσιμο ατύχημα του Παρασκευά Παπάζογλου
19.10.25 , 22:10 Τα Φαντάσματα βάζουν στο στόχαστρο τη βέρα της Μαρίνας
19.10.25 , 21:54 Εκλογές Κατεχόμενα: Ο Τουφάν Ερχιουρμάν νέος ηγέτης του ψευδοκράτους
19.10.25 , 20:48 Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου
19.10.25 , 20:05 Φοινικούντα: Τι ισχυρίστηκε στην ανακρίτρια ο φερόμενος εκτελεστής
19.10.25 , 20:05 Μουσείο Skoda: Εκεί όπου χωρούν 130 χρόνια ιστορίας
19.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Βρήκε τα Αντίθετα, όταν ήταν πια αργά!
19.10.25 , 18:45 Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας
19.10.25 , 18:07 Μουσείο του Λούβρου: Πώς έγινε η ληστεία - Σε 7 λεπτά άρπαξαν τα κοσμήματα
19.10.25 , 17:17 Ιερουσαλήμ: Χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Σινά ο Συμεών
19.10.25 , 17:00 Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρήκε τον δικό του... Ιωαννίδη
Σίσσυ Χρηστίδου για Φαίη Σκορδά: «Ο σύντροφός της έχει ζητήσει...»
Aλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο λόγος που κάλεσε έντρομος ασθενοφόρο - Τι συνέβη;
Συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη έγραψαν ξανά τα ονόματα μπροστά από τη Βουλή
Οικονομικοί χειμερινοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου
Μουσείο του Λούβρου: Πώς έγινε η ληστεία - Σε 7 λεπτά άρπαξαν τα κοσμήματα
Φοινικούντα: Τι ισχυρίστηκε στην ανακρίτρια ο φερόμενος εκτελεστής
«Κάτι ξέρεις» για τη Ρία Ελληνίδου - Ποια είναι η τραγουδίστρια που σαρώνει
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η οικογένεια του Παρασκευά Παπάζογλου καταφθάνει στο αρχοντικό! 

Ο Υπενωμοτάρχης των Προσκόπων βλέπει, αισθάνεται, αλλά δεν μπορεί - όσο κι αν θέλει- να αγκαλιάσει την οικογένειά του. Η Μαρίνα που είναι άνθρωπος κι όχι Φάντασμα, αναλαμβάνει να αλιεύσει πληροφορίες για λογαριασμό του καλοκάγαθου Παρασκευά.

Λίγο μετά τον ενημερώνει για την πρόοδο των παιδιών τουυ και τού ανακοινώνει πως το μωρό που στέκεται απέναντί του είναι ο εγγονός του και έχει το όνομά του. 

Τα Φαντάσματα: Ο Παρασκευάς δίπλα στον εγγονό του

Τα Φαντάσματα: Ο Παρασκευάς δίπλα στον εγγονό του

Πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής από τον Παρασκευά junior, ο παππούς Παρασκευάς φώναξε ενθουσιασμένος: «Παιδιά θα τρελαθώ έχω εγγονό και τον λένε Παρασκευά».

Καθώς επέστρεφε, ένα φως τον τύφλωσε: «Νιώθω ότι περνάω σε άλλο επίπεδο. Τώρα πια εσείς είστε η οικογένειά μου και σ' αγαπώ όλους», είπε, αλλά γρήγορα επανήλθε στην πραγματικότητα. 

Τα Φαντάσματα: Το πρόσωπο του Παρασκευά «έλουσε» εκτυφλωτικό φως

Τα Φαντάσματα: Το πρόσωπο του Παρασκευά «έλουσε» εκτυφλωτικό φως

Δείτε όλα τα επεισόδιο της σειράς Τα Φαντάσματα 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top