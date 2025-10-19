Τα Φαντάσματα: Κι όμως υπάρχει κι άλλος Παρασκευάς!

Η οικογένεια του Παρασκευά Παπάζογλου καταφθάνει στο αρχοντικό!

Ο Υπενωμοτάρχης των Προσκόπων βλέπει, αισθάνεται, αλλά δεν μπορεί - όσο κι αν θέλει- να αγκαλιάσει την οικογένειά του. Η Μαρίνα που είναι άνθρωπος κι όχι Φάντασμα, αναλαμβάνει να αλιεύσει πληροφορίες για λογαριασμό του καλοκάγαθου Παρασκευά.

Λίγο μετά τον ενημερώνει για την πρόοδο των παιδιών τουυ και τού ανακοινώνει πως το μωρό που στέκεται απέναντί του είναι ο εγγονός του και έχει το όνομά του.

Τα Φαντάσματα: Ο Παρασκευάς δίπλα στον εγγονό του

Πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής από τον Παρασκευά junior, ο παππούς Παρασκευάς φώναξε ενθουσιασμένος: «Παιδιά θα τρελαθώ έχω εγγονό και τον λένε Παρασκευά».

Καθώς επέστρεφε, ένα φως τον τύφλωσε: «Νιώθω ότι περνάω σε άλλο επίπεδο. Τώρα πια εσείς είστε η οικογένειά μου και σ' αγαπώ όλους», είπε, αλλά γρήγορα επανήλθε στην πραγματικότητα.

Τα Φαντάσματα: Το πρόσωπο του Παρασκευά «έλουσε» εκτυφλωτικό φως

