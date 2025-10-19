Εκλογές Κατεχόμενα: Ο Τουφάν Ερχιουρμάν νέος ηγέτης του ψευδοκράτους

Χάνει την εξουσία ο νυν ψευδοπρωθυπουργός Τατάρ

Ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, που υποστηρίζεται από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ηττήθηκε στις «προεδρικές εκλογές» οι οποίες διεξήχθησαν στην κατεχόμενη Κύπρο, ανακοίνωσε το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο.

Παραλήρημα Ερντογάν από κατεχόμενα: «Υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο»

Χάνει την εξουσία ο νυν ψευδοπρωθυπουργός Τατάρ

Χάνει την εξουσία στα Κατεχόμενα ο νυν ψευδοπρωθυπουργός Ερσίν Τατάρ / AP

Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Τουφάν Ερχιουρμάν είναι ο νικητής της ψηφοφορίας εξασφαλίζοντας το 62,76% των ψήφων, έναντι 35,81 για τον Ερσίν Τατάρ.

Εκλογές Κατεχόμενα: Ο Τουφάν Ερχιουρμάν νέος ηγέτης του ψευδοκράτους

Κατεχόμενα: Ο Τουφάν Ερχιουρμάν με τη σύζυγό του / AP

Ο Ερντογάν συνεχάρη τον Τουφάν Ερχιουμάν για την εκλογή του στα Κατεχόμενα        

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη τον Τουφάν Ερχιουμάν για την εκλογή του.

«Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, στο πλευρό των αδελφών Τουρκοκυπρίων, σε όλα τα μέτωπα», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Τούρκος πρόεδρος.

Οι πρώτες αντιδράσεις στη Λευκωσία: «Οι Τουρκοκύπριοι γύρισαν την πλάτη στη λύση των δυο κρατών»

Η πρόεδρος της βουλής των Αντιπροσώπων Κύπρου Αννίτα Δημητρίου με ανάρτησή της στο Χ ανέφερε πως «οι Τουρκοκύπριοι με την ψήφο τους γύρισαν την πλάτη στη λύση των δυο κρατών. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχιουμάν για την επικράτηση του. Ευχόμαστε η ανάδειξη του ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας να ανοίξει τον δρόμο σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο».

Ν. Χριστοδουλίδης για νίκη Ερχιουρμάν στην κατεχόμενη Κύπρο: Προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν

Την προσδοκία του για μια συνάντηση το συντομότερο δυνατόν με τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Ερχιουμάν, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συγχαρητήριο μήνυμά του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στα Κατεχόμενα.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον κ. Έρχιουμαν, σεβόμενος, όπως ανέφερε, την ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων. «Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κ. Τουφάν Ερχιουμάν, με σεβασμό στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας στη βάση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές μας, και προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε.

Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη σταθερή πολιτική του βούληση για επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, τονίζοντας την αποφασιστικότητά του να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή «από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά». Πρόσθεσε ότι αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Αναφερόμενος στις προσεχείς εξελίξεις, χαρακτήρισε την επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας ως «μια κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας».

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να βασίζεται η λύση του Κυπριακού, το οποίο, όπως είπε, ορίζεται από «τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία».

 

