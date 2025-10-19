IQ 160: Επιστρέφει απόψε στις 22:10 στο Star με νέα συναρπαστικά επεισόδια

Τι θα δούμε στην πρεμιέρα του 3ου κύκλου;

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο 3ος κύκλος του IQ 160 κάνει πρεμιέρα απόψε, Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 22:10 στο Star και… εγκυμονεί εκρηκτικούς κινδύνους, χιούμορ, ανατροπές, αστυνομικό μυστήριο, γέλιο, έρωτες και… ένα μωρό!

IQ 160: Τίνος είναι το παιδί; - Ο 3ος κύκλος ξεκινά με δύο νέα πρόσωπα!

Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν σε νέες παραβάσεις, νέες περιπέτειες, νέες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, νέες επικίνδυνες αποστολές, νέες έρευνες, νέες παρεξηγήσεις, νέες εξηγήσεις, νέες γνωριμίες, νέες εξομολογήσεις!

Σμαράγδα Καρύδη: «Με λέγανε Ντάλια και τώρα με λένε Μουρίκη»

Η Πηνελόπη (Σμαράγδα Καρύδη) έχει -πάλι- μπελάδες! Από τη μία, η είδηση της εγκυμοσύνης της φέρνει τα πάνω-κάτω στην, ούτως ή άλλως, ανάστατη καθημερινότητά της, κι από την άλλη, η δεδομένη πρόθεση του Αργύρη (Νίκος Κουρής) να μείνει μακριά της, τη φέρνουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όχι μόνο γιατί προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά της για εκείνον, αλλά και γιατί δεν ξέρει... ποιου είναι το παιδί: του Καλατζή ή μήπως του Τηλέμαχου (Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος);

Κι ενώ η Μουρίκη προσπαθεί να ορθοποδήσει, και να εξιχνιάσει με το μοναδικό της χάρισμα ακόμη μία μυστηριώδη υπόθεση, μία ανακοίνωση του Αργύρη θα την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της...

Δεν είναι, ωστόσο, η μόνη που έχει προβλήματα στην ομάδα: η σχέση του Γιώργου (Ηλίας Μουλάς) και της Δάφνης (Ελίζα Σκολίδη) δεν εξελίσσεται όπως περίμεναν ενώ και η Σοφία (Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου) βρίσκει δυσκολίες στη σχέση της με τον Εισαγγελέα Καψάλη (Θανάσης Δόβρης).

Παράλληλα, ένας νέος, εντελώς διαφορετικός συνάδελφος, ο Μηνάς (Γιώργος Τριανταφυλλίδης) φτάνει στο τμήμα, αποφασισμένος να μην αφήσει τη Μουρίκη σε... χλωρό κλαρί και μαζί με μία φερέλπιδα IT expert, την Τρίνα (Άννα Λουιζίδη), θα ανακατέψουν ακόμη περισσότερο την τράπουλα.

Η Πηνελόπη βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής και της... αστυνομικής καριέρας της. Θα τα καταφέρει;

IQ 160: Επιστρέφει απόψε στις 22:10 στο Star με νέα συναρπαστικά επεισόδια

Τι θα δούμε στο 1ο επεισόδιο του 3ου Κύκλου του IQ 160

H Πηνελόπη δεν ξέρει αν ο πατέρας του παιδιού που περιμένει είναι ο Τηλέμαχος ή ο Καλατζής, αλλά εμφανίζεται στον τόπο ενός εγκλήματος, προσπαθώντας να φανεί άνετη. Ο Γιώργος, όμως, υποψιάζεται ότι είναι έγκυος. Η Πηνελόπη το αρνείται και αφοσιώνεται στην υπόθεση δολοφονίας μίας γυναίκας. Από τα παιδιά της μαθαίνει ότι η μητέρα τους τον τελευταίο καιρό, πριν το έγκλημα, φερόταν περίεργα. Η ομάδα διαπιστώνει πως το θύμα πήγαινε σε κηδείες αγνώστων, απλώς για να κλάψει! Ο σύζυγός της τούς ενημερώνει ότι ο νεαρός φίλος της κόρης τους σκοτώθηκε σε τροχαίο και η ίδια η γυναίκα του απέβαλε. Ίσως γι’ αυτό, ένιωθε την ανάγκη να πενθήσει. Η έρευνα φτάνει σε δυο απατεώνες, που πλαστογραφούν διαθήκες. Αρχικά, το θύμα φαίνεται ότι συνδεόταν μαζί τους, αλλά η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Σε όλη τη διάρκεια της έρευνας, η Πηνελόπη προσπαθεί να πει στον Καλατζή για το θέμα της εγκυμοσύνης της, αλλά εκείνος δε θέλει να ακούσει τίποτα. Και, ξαφνικά, η Σοφία ανακοινώνει στην ομάδα ότι ο Καλατζής ζήτησε μετάθεση και θα φύγει σε μερικές μέρες…

Γκεστ επεισοδίου 1- 3ος Κύκλος:

Βαλέρια Κουρούπη (Μαίρη Μονογιού)

Ειρήνη Τσέλλου (Νάντια Βρανά)

Δάνης Νικολαΐδης (Χρήστος Παντελίδης)

Δαυίδ Μαλτέζε (Βρανάς)

Κατερίνα Αντζουλάτου (Ελένη Σαμπάνη)

Θοδωρής Βράχας (Πάνος Βρανάς)

Το IQ 160 επιστρέφει με νέες περιπέτειες!

Μυστηριώδεις υποθέσεις που κόβουν την ανάσα!

Δράση, αγωνία και φυσικά, πολύ - πολύ γέλιο!

IQ 160: Επιστρέφει απόψε στις 22:10 στο Star με νέα συναρπαστικά επεισόδια

Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Ελίζα Σκολίδη, Άννα Λουιζίδη

Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Σωτήρης Δούβρης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Μαρία Νεαμονίτη

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
IQ 160
 |
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
 |
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
