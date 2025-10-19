Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 20/10/2025 – 26/10/2025

Αυτή η εβδομάδα φέρνει μεγάλη κινητικότητα αστρολογικά, σαν να ανεβαίνει απότομα ο ρυθμός και οι εξελίξεις να τρέχουν πιο γρήγορα από το συνηθισμένο.

Κάτι ενεργοποιείται στον αέρα των σχέσεων, μια αίσθηση ότι κάτι πρέπει να ειπωθεί ή να ξεκαθαριστεί. Ο έρωτας δεν κινείται πλέον στην επιφάνεια, αλλά ζητά βάθος και φέρνει στιγμές που αλλάζουν τη ροή μιας σχέσης ή φέρνουν μια δυνατή γνωριμία που θα έχει ισχυρό αντίκτυπο.

Στις 20/10/2025, ο Ερμής σε σύνοδο με τον Άρη στον Σκορπιό κάνει τις λέξεις κοφτερές και τις επιθυμίες πανίσχυρες. Οι συζητήσεις παίρνουν φωτιά και η επικοινωνία αποκτά βαθύτερο συναισθηματικό φορτίο. Μια κουβέντα μπορεί να θίξει κρυφά ζητήματα, να βγάλει πάθη ή ακόμα και ζήλια στην επιφάνεια, όμως την ίδια στιγμή μπορεί να λειτουργήσει ως έναυσμα για μια ερωτική εξομολόγηση που δεν χωρά λογική.

Στις 21/10/2025, η Νέα Σελήνη στον Ζυγό ανοίγει έναν νέο κύκλο στις σχέσεις αλλά με έντονη διάθεση υπερβολής. Η ανάγκη για ρομαντισμό, ένωση ή συμφιλίωση φουντώνει, όμως υπάρχει τάση να πιστέψουμε βαθιά σε κάτι προτού να έχουμε αποδείξεις. Είναι ευκαιρία για μια νέα αρχή στα ερωτικά, αρκεί να κρατήσουμε λίγο ρεαλισμό για να μη χαθούμε σε μεγάλες προσδοκίες.

Από τις 22/10/2025, με τον Ποσειδώνα ανάδρομο στους Ιχθύς, παλιές ιστορίες και ανείπωτα συναισθήματα ξυπνούν, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο έρωτες που δεν ολοκληρώθηκαν. Προσοχή όμως στις ψευδαισθήσεις και στην τάση να εξιδανικεύετε το παρελθόν, αφού δεν επιστρέφουν όλα για να συνεχιστούν, μερικά επιστρέφουν απλώς για να κλείσουν πιο σωστά.

Στις 23/10/2025, ο Ήλιος περνά στον Σκορπιό και θα εγκαινιάσει τον πιο παθιασμένο και σεξουαλικό μήνα της χρονιάς. Την επόμενη μέρα (24/10/2025) ο Ήλιος θα συγκρουστεί με τον Πλούτωνα σε τετράγωνο, εντείνοντας τις επιθυμίες και τη μαγνητική έλξη. Τα σταθερά ζώδια των πρώτων ημερών θα ζήσουν έντονα την ανάγκη για συναισθηματική ένωση, αλλά και τον φόβο της απώλειας. Προσοχή σε παιχνίδια εξουσίας ή σε συναισθήματα ζήλιας και κτητικότητας που μπορεί να σαμποτάρουν τη σχέση σας.

Το τετράγωνο Δία-Χείρωνα την ίδια ημέρα (24/10/2025) αγγίζει τα παρορμητικά ζώδια του τρίτου δεκαημέρου, φέρνοντας στιγμές όπου ο έρωτας γίνεται θεραπεία αλλά και πρόκληση να αφήσουμε πίσω ό,τι πονά.

Η εβδομάδα θα κλείσει με τον καλύτερο τρόπο, αφού στις 24/10/2025 και στις 25/10/2025 ο Ερμής σχηματίζει άκρως ευνοϊκά τρίγωνα με τον Δία και τον Κρόνο. Αυτές οι όψεις βοηθάνε τις σχέσεις να βρουν έδαφος σταθερότητας και αλήθειας. Μετά από όλη αυτή την ένταση και το πάθος που προηγήθηκε, έρχεται η στιγμή που οι λέξεις μπορούν να γίνουν γέφυρα αντί για σύγκρουση. Αν κάποιος θέλει να εκφράσει κάτι ουσιαστικό ή να πάρει σημαντικές αποφάσεις για τη σχέση του, αυτές οι δύο ημέρες είναι οι καλύτερες για να μιλήσει με ωριμότητα αλλά και ανοιχτή καρδιά. Θα ευνοηθούν ιδιαίτερα τα ζώδια νερού και γης του τρίτου δεκαημέρου. Το κλίμα συνολικά δείχνει πως τίποτα ερωτικό δεν θα μείνει σε εκκρεμότητα. Ό,τι δεν έχει ειπωθεί, θα ζητήσει χώρο. Ό,τι έχει μείνει μισό, θα ζητήσει ολοκλήρωση. Και ό,τι γεννιέται τώρα, έχει τη δύναμη να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού. Υπάρχουν οι γενικές όψεις της ημέρας που καλά κάνουμε να τις λαμβάνουμε υπόψη μας, όμως ο καθένας από μας έχει διαφορετικές όψεις κάθε μέρα σύμφωνα με τον δικό του αστρολογικό χάρτη. Ανακαλύψτε τις δικές σας πατώντας εδώ.

