Κρήτη: Αγωνία για 13χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο

Μητέρα και γιος είχαν εγκλωβιστεί στις λαμαρίνες

Ελλαδα
Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη, με ένα παιδί 13 ετών να βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ήταν συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η μητέρα του και συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ. Το ρεπορτάζ έχει η Μαρία Αλεβιζοπούλου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Λίγο πριν από τις 7 χθες το απόγευμα, δύο οχήματα που κινούνταν στις Βούτες Ηρακλείου, άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, συγκρούστηκαν μεταξύ τους πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα το μικρό λευκό  ΙΧ στο οποίο επέβαιναν μητέρα και γιος να βγει από την πορεία του και να ανατραπεί.  

Η 41χρονη οδηγός και το 13χρονο παιδί της - που βρισκόταν ευτυχώς δεμένο στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου - παγιδεύτηκαν στις διαλυμένες λαμαρίνες.

Αγωνία για 13χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην Κρήτη

Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής, που έσπευσε στο σημείο με τρία οχήματα και 8 άνδρες της ΕΜΑΚ.  

Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου διακομίσθηκε αρχικά ο 13χρονος, οι γιατροί διαπίστωσαν πως φέρει σοβαρά τραύματα στον θώρακα και το κεφάλι, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί.

Ώστόσο, στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η μητέρα του παιδιού και ο 27χρονος οδηγός του άλλου οχήματος που εμπλέκεται στο τροχαίο, όπως διαπιστώθηκε από τους γιατρούς του Βενιζέλειου, δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

 

