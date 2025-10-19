Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρήκε τον δικό του... Ιωαννίδη

Η απόφαση της ΑΕΚ να προχωρήσει στην αναπροσαρμογή τού συμβολαίου τού Ζίνι δεν ήταν τυχαία, καθώς υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική προσέγγιση που αφορά το παρόν και το μέλλον της ομάδας, αλλά και τα λεφτά που μπορεί να φέρει στα ταμεία ο Αγκολέζος. Προφανώς το κλαμπ εξετάζει και άλλες επιλογές για την επιθετική του γραμμή, όπως η περίπτωση του Ανδρέα Τετέι, αλλά ο Ζίνι έχει ξεκάθαρα κεντρικό ρόλο. Στον οργανισμό της ΑΕΚ είναι ξεκάθαρη η ανάγκη να μην παραμεληθεί το υπάρχον αναπτυξιακό πλάνο και οι παίκτες που εντάσσονται σε αυτό.

