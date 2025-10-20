Τροχός της Τύχης: Η Ιωάννα βρήκε τον μισό γρίφο με Κοινο Συνθετικό- Εσύ;

«Κολλήσε» στη θεωρητικά πιο απλή λέξη

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 20/10/2025 στο Star, η Ιωάννα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.  

Τροχός της Τύχης: Βρήκε τα Αντίθετα, όταν ήταν πια αργά!

Τροχός της Τύχης: Η Ιωάννα βρήκε τον μισό γρίφο με Κοινο Συνθετικό- Εσύ;

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ν, το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Η

Τροχός της Τύχης: Η Ιωάννα βρήκε τον μισό γρίφο με Κοινο Συνθετικό- Εσύ;

 Θα καταφέρεις να λύσεις ολόκληρο τον γρίφο ή θα κολλήσεις στην πρώτη λέξη, όπως η Ιωάννα;

Τροχός της Τύχης: Εσύ θα τα πας καλύτερα στην κατηγορία «Ίδια κατάληξη»;

Κάνε την προσπάθειά σου τώρα και δες πώς θα τα πας! 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

 

