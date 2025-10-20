IQ160: Δείτε τα επεισόδια του 3ου κύκλου on demand

Ο 3ος κύκλος του IQ 160 προβάλλεται ήδη στο Star και… εγκυμονεί εκρηκτικούς κινδύνους, χιούμορ, ανατροπές, αστυνομικό μυστήριο, γέλιο, έρωτες και… ένα μωρό!

Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν σε νέες παραβάσεις, νέες περιπέτειες, νέες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, νέες επικίνδυνες αποστολές, νέες έρευνες, νέες παρεξηγήσεις, νέες εξηγήσεις, νέες γνωριμίες, νέες εξομολογήσεις!

Καινούρια επεισόδια της αγαπημένης αστυ-κωμικής σειράς IQ 160 τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star!

Τι είδαμε στο πρώτο επεισόδιο του 3ου Κύκλου του IQ 160

H Πηνελόπη δεν ξέρει αν ο πατέρας του παιδιού που περιμένει είναι ο Τηλέμαχος ή ο Καλατζής, αλλά εμφανίζεται στον τόπο ενός εγκλήματος, προσπαθώντας να φανεί άνετη. Ο Γιώργος, όμως, υποψιάζεται ότι είναι έγκυος. Η Πηνελόπη το αρνείται και αφοσιώνεται στην υπόθεση δολοφονίας μίας γυναίκας. Από τα παιδιά της μαθαίνει ότι η μητέρα τους τον τελευταίο καιρό, πριν το έγκλημα, φερόταν περίεργα. Η ομάδα διαπιστώνει πως το θύμα πήγαινε σε κηδείες αγνώστων, απλώς για να κλάψει! Ο σύζυγός της τούς ενημερώνει ότι ο νεαρός φίλος της κόρης τους σκοτώθηκε σε τροχαίο και η ίδια η γυναίκα του απέβαλε. Ίσως γι’ αυτό, ένιωθε την ανάγκη να πενθήσει. Η έρευνα φτάνει σε δυο απατεώνες, που πλαστογραφούν διαθήκες. Αρχικά, το θύμα φαίνεται ότι συνδεόταν μαζί τους, αλλά η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Σε όλη τη διάρκεια της έρευνας, η Πηνελόπη προσπαθεί να πει στον Καλατζή για το θέμα της εγκυμοσύνης της, αλλά εκείνος δε θέλει να ακούσει τίποτα. Και, ξαφνικά, η Σοφία ανακοινώνει στην ομάδα ότι ο Καλατζής ζήτησε μετάθεση και θα φύγει σε μερικές μέρες…