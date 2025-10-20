Φάρμα: Δείτε sneak preview από το αποψινό επεισόδιο - Οργή στους γαλάζιους

Ο Λευτέρης, ως επαγγελματίας chef, ετοιμάζει το φαγητό της γαλάζιας ομάδας στη Φάρμα. Ο ίδιος έχει πάρει πολύ σοβαρά τον ρόλο του. Ανακοινώνει πως στην κουζίνα θα μπουν κανόνες, γεγονός που δυσαρεστεί κάποιους.

Φάρμα: Ο Λευτέρης δε θέλει «ξένους» στην κουζίνα «του»

«Αυτό εδώ είναι δική μου περιοχή. Κανείς δε θα ξαναμπεί στην κουζίνα μου. Όποιος δεν ξυπνάει, προφανώς δεν μπορεί να τρώει το ίδιο με τους υπόλοιπους. Όποιος δε δουλεύει, προφανώς δεν μπορεί να τρώει το ίδιο με τους υπόλοιπους», ακούγεται να λέει στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star από το νέο επεισόδιο της Φάρμας, που θα προβληθεί απόψε στις 21:00, στο Star.

Παρά τις σαφείς εντολές του Λευτέρη, ο Δημήτρης επισκέπτεται την κουζίνα. «Ώπα, ώπα, ώπα. Στην κουζίνα μπαίνω μόνο εγώ», τον σταμάτησε ο Λευτέρης. «Ό,τι θέλεις θα μου λες. Αυτός είναι νέος κανόνας. Η κουζίνα είναι δικιά μου. Όποιος δουλεύει, τρώει», επανέλαβε ο μάγειρας.

Στη δοκιμασία που ακολουθεί, ο Δημήτρης βάζει «τρικλοποδιά» στην ίδια του την ομάδα. Ο Λευτέρης γελάει ειρωνικά και η Βαλεντίνα δηλώνει πως δεν περίμενε ότι ο συμπαίκτης θα βοηθούσε τους «πράσινους». «Δεν το περίμενα. Δηλαδή, εντάξει, ναι, έχουν νευριάσει μαζί μας, αλλά όχι να μας σαμποτάρουν. Είναι κακό», τόνισε στις κάμερες.

Φάρμα: Η Βαλεντίνα εκπλήσσεται από τη συμπεριφορά του Δημήτρη

