Φάρμα: Δείτε sneak preview από το αποψινό επεισόδιο - Οργή στους γαλάζιους

Ο Δημήτρης σαμποτάρει την ομάδα του - Οι νέοι κανόνες του Λευτέρη στο σπίτι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.25 , 14:55 Βίντεο: Περιπολικό μετέφερε... ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ στο Καματερό
20.10.25 , 14:48 Φοινικούντα: Αναμένονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης
20.10.25 , 14:48 Χειμώνιασε και ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το πιο λαχταριστό πιάτο
20.10.25 , 14:35 Καινούργιου: «Ποιο καρεκλάκι μωρού έχεις πάρει; Έχουμε καιρό μπροστά μας!»
20.10.25 , 14:08 Ελένη Ράντου: Η ηθοποιός αποκάλυψε ποιο είναι το αντικαταθλιπτικό της
20.10.25 , 13:47 Cash or Trash: Τα τρία μπαλάκια του τένις κι οι τρεις διεκδικητές τους!
20.10.25 , 13:37 Ιωάννινα: Πατέρας δώρισε τον νεφρό του για να σώσει τον γιο του
20.10.25 , 13:04 Κέλλυ Βρανάκη: Το Instagram, η δημοσιογραφία, η Eurovision & η νέα εκπομπή
20.10.25 , 13:01 ΕΕ: Τέλος οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου την 1η Ιανουαρίου 2026
20.10.25 , 12:55 Δημήτρης Ουγγαρέζος: Εκτός Buongiorno - Όσα είπε η Φαίη για την απουσία του
20.10.25 , 12:49 Λούβρο: «Αποτύχαμε» - Αυτά είναι τα κλοπιμαία της ληστείας του αιώνα
20.10.25 , 12:46 Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει άβαφη και με πιτζάμες στον καναπέ του σπιτιού της
20.10.25 , 12:45 Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της
20.10.25 , 12:41 Καινούργιου: «Δεν ήμουν σχολή Μενεγάκη μικρή, μου άρεσε η Γερμανού»
20.10.25 , 12:18 Νένα Χρονοπούλου: Ανακοίνωσε ότι έκανε λίφτινγκ και δείχνει το αποτέλεσμα
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Καινούργιου: «Ποιο καρεκλάκι μωρού έχεις πάρει; Έχουμε καιρό μπροστά μας!»
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Νένα Χρονοπούλου: Ανακοίνωσε ότι έκανε λίφτινγκ και δείχνει το αποτέλεσμα
Βιρτζίνια Τζουφρέ: «Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός»
Φοινικούντα: Αναμένονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης
Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του
Λούβρο: «Αποτύχαμε» - Αυτά είναι τα κλοπιμαία της ληστείας του αιώνα
Καυτές αποκαλύψεις για το ερωτικό τρίγωνο Τζάκι-Ωνάσης-Κάλλας
Βίκυ Χατζηβασιλείου: Μας συστήνει την κούκλα μητέρα της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Λευτέρης, ως επαγγελματίας chef, ετοιμάζει το φαγητό της γαλάζιας ομάδας στη Φάρμα. Ο ίδιος έχει πάρει πολύ σοβαρά τον ρόλο του. Ανακοινώνει πως στην κουζίνα θα μπουν κανόνες, γεγονός που δυσαρεστεί κάποιους.

Φάρμα: Ο Λευτέρης δε θέλει «ξένους» στην κουζίνα «του»

Φάρμα: Ο Λευτέρης δε θέλει «ξένους» στην κουζίνα «του»

Μιχαήλ vs Δημήτρης: Ποιος αποχώρησε από τη Φάρμα;

«Αυτό εδώ είναι δική μου περιοχή. Κανείς δε θα ξαναμπεί στην κουζίνα μου. Όποιος δεν ξυπνάει, προφανώς δεν μπορεί να τρώει το ίδιο με τους υπόλοιπους. Όποιος δε δουλεύει, προφανώς δεν μπορεί να τρώει το ίδιο με τους υπόλοιπους», ακούγεται να λέει στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star από το νέο επεισόδιο της Φάρμας, που θα προβληθεί απόψε στις 21:00, στο Star. 

Παρά τις σαφείς εντολές του Λευτέρη, ο Δημήτρης επισκέπτεται την κουζίνα. «Ώπα, ώπα, ώπα. Στην κουζίνα μπαίνω μόνο εγώ», τον σταμάτησε ο Λευτέρης.  «Ό,τι θέλεις θα μου λες. Αυτός είναι νέος κανόνας. Η κουζίνα είναι δικιά μου. Όποιος δουλεύει, τρώει», επανέλαβε ο μάγειρας.

Φάρμα: Όλοι οι «γαλάζιοι» εναντίον του Δημήτρη στο συμβούλιο - Τι συνέβη;

Στη δοκιμασία που ακολουθεί, ο Δημήτρης βάζει «τρικλοποδιά» στην ίδια του την ομάδα. Ο Λευτέρης γελάει ειρωνικά και η Βαλεντίνα δηλώνει πως δεν περίμενε ότι ο συμπαίκτης θα βοηθούσε τους «πράσινους». «Δεν το περίμενα. Δηλαδή, εντάξει, ναι, έχουν νευριάσει μαζί μας, αλλά όχι να μας σαμποτάρουν. Είναι κακό», τόνισε στις κάμερες. 

Φάρμα: Η Βαλεντίνα εκπλήσσεται από τη συμπεριφορά του Δημήτρη

Φάρμα: Η Βαλεντίνα εκπλήσσεται από τη συμπεριφορά του Δημήτρη

 Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top