Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες

Βροχερό θα είναι και σήμερα, Δευτέρα, το σκηνικό του καιρού, με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα κεντρικά και νότια της χώρας. Αντίθετα βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νοτιότερα τμήματα.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ωστόσο, αναμένεται δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τα δυτικά, τα νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Το σκηνικό θα αλλάξει τελείως από την Παρασκευή και μέχρι και την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, αναμένεται σημαντική βελτίωση που δεν αποκλείεται να θυμίζει ακόμα και καλοκαίρι, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα από την ΕΜΥ

Βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες θα συνθέσουν το σκηνικό του καιρού για σήμερα Δευτέρα (20/10), ενώ σε φθινοπωρινό κλίμα θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και τις Κυκλάδες αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στην Πελοπόννησο και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά. Στη Θράκη γενικά αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα αναμένεται να φτάσει τους 16 βαθμούς και όσο κατεβαίνουμε στα νοτιότερα ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 20 βαθμούς. Στη νησιωτική χώρα και στην Κρήτη θα αγγίξει τους 26 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με λίγες βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς.

Αύριο το κύμα κακοκαιρίας θα εκτονωθεί προς τα ανατολικά και νότια σημεία της χώρας. Ενώ αναμένεται να υπάρξουν καλές καιρικές συνθήκες.

Ωστόσο, την Τετάρτη θα υπάρξει νέο κύμα κακοκαιρίας που θα σαρώσει από τα βόρεια με βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα σταματήσουν την Πέμπτη και από Παρασκευή θα ξεκινήσει το «καλοκαίρι του Αγίου Δημητρίου». Την 28η Οκτωβρίου θα υπάρξει μια νέα αστάθεια από τα βόρεια και βορειοανατολικά που θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές που το βράδυ είναι πιθανό να ενταθούν. Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 και στη Θράκη έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 8 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Στερεά. Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές πιθανώς έντονες το βράδυ στην ανατολική Στερεά. Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα πιθανώς κατά διαστήματα ισχυρά. Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 22 και στην Κρήτη τοπικά έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από Χίο και νοτιότερα και στα βορειότερα τμήματα των Δωδεκανήσων. Άνεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια μεταβλητοί 3 με 4 και στην περιοχή του Καστελόριζου δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 21 με 22 και στα Δωδεκάνησα από 19 έως 25βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βαθμιαία όμως ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί και οι βροχές θα συνεχιστούν μόνο στο ανατολικό Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, αλλά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-10-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και κυρίως στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης).

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-10-2025

Στα δυτικά, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στο Ανατολικό Αιγαίο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.