Ελένη Ράντου: Η ηθοποιός αποκάλυψε ποιο είναι το αντικαταθλιπτικό της

Όσα είπε για τον τέταρτο χρόνο της πολύ επιτυχημένης παράστασής της

Η Ελένη Ράντου πρωταγωνιστεί για τέταρτη σεζόν στην επιτυχημένη θεατρική παράσταση Το πάρτι της ζωής μου. Η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή Το Πρωινό για τα μηνύματα που περνάει ο -σχεδόν- αυτοβιογραφικός αυτός μονόλογος. 

«Το έργο σε συμφιλιώνει με την κατάθλιψη, τον θάνατο και με ό,τι μπορεί να νιώθεις. Οπότε, στο τέλος της βραδιάς κρατάς ότι υπάρχει μια λύτρωση και για το κοινό και για εσένα. Αυτό δίνει κουράγιο ότι έχεις βοηθηθεί και έχεις βοηθήσει και άλλους και έχετε συμπορευτεί σε σκοτεινιές και σε μονοπάτια που είναι πολύ μοναχικά», εξομολογήθηκε αρχικά.

«Το αντικαταθλιπτικό μου είναι τα ταξίδια. Εγώ έχω τα ταξίδια. Πρέπει να βρίσκεσαι με το κέντρο σου. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μέσα στην καθημερινότητα κάνεις τόσα πράγματα για τους άλλους, που ξεχνάς να κάνεις μια αγκαλιά για τον εαυτό σου. Για εμένα το ταξίδι και το φευγιό είναι η μεγαλύτερη δύναμη για να επιστρέφεις δυνατός και στέρεος. Είναι ψυχοχαϊδευτικό», πρόσθεσε η Ελένη Ράντου.

