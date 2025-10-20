Όλα όσα έγιναν στο 5ο επεισόδιο του GNTM 2025

Αγωνία, ένταση και η πρώτη αποχώρηση στον φετινό διαγωνισμό

GNTM 2025: Όλα Όσα Έγιναν Στο 5ο Επεισόδιο
Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου παρακολουθήσαμε την πρώτη Μεγάλη Δοκιμασία Αποχώρησης του GNTM 2025!

GNTM - Χριστίνα: Αποχώρησε και άλλαξε hair look!

Η κριτική επιτροπή του GNTM 2025!

Η κριτική επιτροπή του GNTM 2025!

Τα μοντέλα κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια φωτογράφιση εμπνευσμένη από τη σειρά ταινιών “Mission Impossible”, μεταμορφώθηκαν σε μυστικούς πράκτορες και προσπάθησαν να ισορροπήσουν, να τρέξουν και να χαρίσουν το πιο εντυπωσιακό τους “κλικ” πάνω σε κινούμενη νταλίκα!

GNTM - Ζενεβιέβ: «Δε μας ακούει... θα ανέβω πάνω στη νταλίκα!»

Φωτογράφος της απαιτητικής δοκιμασίας ήταν η Αθηνά Λιάσκου, η οποία απαθανάτισε κάθε δυνατή στιγμή των διαγωνιζόμενων.

Η πρώτη δοκιμασία έφερε αγωνία, ένταση και σωματική εξάντληση, καθώς αρκετοί διαγωνιζόμενοι ένιωσαν να «λυγίζουν» μπροστά στη δυσκολία και να χάνουν τις δυνάμεις και την αυτοπεποίθησή τους.

Στο πλατό αποχώρησης, οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν, αφού για πρώτη φορά στο GNTM, τα μοντέλα περίμεναν την κριτική σε ξεχωριστό δωμάτιο, μαζί με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σχολιάζοντας τόσο τις φωτογραφίες τους όσο και τα παρασκήνια της δοκιμασίας.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κάλεσε κοντά της τις Αγγέλικα Κύρου, Ραφαηλία Ζυγκιρίδη και Χριστίνα Περούλη, καθώς ήταν οι τρεις διαγωνιζόμενες που δεν κατάφεραν να αποδώσουν το ζητούμενο αποτέλεσμα.

GNTM: Η απογοήτευση της Ραφαηλίας όταν είδε το αποτέλεσμα της φωτογράφισης!

Η Χρίστινα είχε τη χειρότερη φωτογραφία κι αποχώρησε πρώτη από το GNTM 2025

Η Χρίστινα είχε τη χειρότερη φωτογραφία κι αποχώρησε πρώτη από το GNTM 2025

Η Χριστίνα Περούλη ήταν η διαγωνιζόμενη που τελικά αποχώρησε από το GNTM 2025. Οι συμπαίκτριές της πήραν μια βαθιά ανάσα ανακούφισης και συνεχίζουν στον διαγωνισμό, με στόχο να αποδείξουν την αξία τους στην επόμενη δοκιμασία.

Η Χριστίνα, αποχαιρετώντας τους κριτές και τους συμπαίκτες της, δήλωσε στην κάμερα:«Είμαι η πρώτη που αποχωρεί από το σπίτι του GNTM. Θα συνεχιστεί το μόντελινγκ για εμένα· δεν σημαίνει ότι επειδή τελειώνει το GNTM, τελειώνει και το μόντελινγκ — εννοείται αυτό. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Από τη μια είμαι χαρούμενη γιατί θα δω την οικογένεια και τους φίλους μου, από την άλλη θα μου λείψουν τα παιδιά εδώ. Στενοχωριέμαι γιατί δεν μπόρεσα να δείξω αυτά που μπορώ».

Ο Ανέστης Τεντέσκι είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας!

Ο Ανέστης Τεντέσκι είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας!

Την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας είχε ο Ανέστης Τεντέσκι, ο οποίος εντυπωσίασε με τη λήψη του, κερδίζοντας 600 ευρώ και την παραμονή του στη σουίτα της βίλας.

GNTM 2025
 |
GNTM
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
