GNTM - Χριστίνα: Αποχώρησε και άλλαξε hair look!

Όσα είπε για την αποχώρηση από το GNTM και τη δοκιμασία

Δείτε όσα είπε η Χριστίνα στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με διαφορετικό look εμφανίστηκε η Χριστίνα, το πρώτο μοντέλο που αποχώρησε από το GNTM, το πρωί της Δευτέρας στο Breakfast@Star.

GNTM: Η πρώτη αποχώρηση του φετινού διαγωνισμού είναι γεγονός!

Αφού μίλησε για την εμπειρία της στο παιχνίδι, αλλά και το χτύπημα στο πόδι της που την ταλαιπώρησε. «Ένιωσα λίγη αδικία, δεν παραπονέθηκα παρόλα αυτά. Θεωρώ ότι η φωτογραφία μου δεν ήταν τόσο κακή», είπε για τη συμμετοχή και την αποχώρησή της. «Μπορεί να θεώρησαν το ότι είμαι τραυματίας επηρεάσει τη συμμετοχή μου στο μέλλον», πρόσθεσε.

Η Χριστίνα βγήκε από το GNTM κι άλλαξε τα μαλλιά της!

Η Χριστίνα βγήκε από το GNTM κι άλλαξε τα μαλλιά της!

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας πάνω στην νταλίκα, στραμπούληξε και το άλλο της πόδι. Όταν έπαιξε το βίντεο με τη συμμετοχή της, σχολίασε με χιούμορ και το νέο της hair look: «Έχω κι άλλο μαλλί εκεί πέρα, θα με καταλάβουν;».

GNTM: Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία;

Στο GNTM τη γνωρίσαμε ξανθιά και τώρα τη βλέπουμε με ένα γλυκό, ανοιχτό καστανό με αφέλειες, που της πάει πολύ. 

GNTM: Η Χριστίνα θα ασχοληθεί με την αθλητική δημοσιογραφία που έχει σπουδάσει

GNTM: Η Χριστίνα θα ασχοληθεί με την αθλητική δημοσιογραφία που έχει σπουδάσει

Στη συνέχεια σχολίασε για τη συμπαίκτριά της, με την οποία βρέθηκαν στον τάκο: «Δε μου άρεσε η φωτογραφία της Ραφαηλίας. Το πρόσωπό της ήταν αρκετά τρομαγμένο... ήταν περίεργο». Μάλιστα, τόνισε και τη συμπάθεια που 'χει στη Ραφαηλία, αφού τη θεωρεί φίλη της.

GNTM: Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία;

«Στο σπίτι δεν έκανα πολλές παρέες, ήμουν λίγο πιο... μόνη», ξεκαθάρισε το μοντέλο.

GNTM: Η Χριστίνα δήλωσε ότι η φωτογραφία της την αδίκησε!

GNTM: Η Χριστίνα δήλωσε ότι η φωτογραφία της την αδίκησε!

Η Χριστίνα σχολίασε και τον Γιώργο που δεν αισθάνθηκε καλά και τα σχόλια που έγιναν για το πρόσωπό του. Θυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της φωτογραφικής δοκιμασίας πάνω στην νταλίκα, το μοντέλο ζαλίστηκε με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να φωνάζει διασώστη. «Ψοφάει για δημοσιότητα», σχολίασε εκείνη τη στιγμή ο φίλος του ο Ανέστης. 

GNTM: Η αποκάλυψη της Χριστίνας στους κριτές!

Κλείνοντας είπε ότι θα ήθελε να παραμείνει στο GNTM γιατί πιστεύει ότι θα τα πήγαινει πολύ καλά. Εκτός από το μόντελινγκ, τα σχέδιά της είναι να ασχοληθεί με την αθλητική δημοσιογραφία που έχει σπουδάσει.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
