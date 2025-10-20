GNTM - Χριστίνα: Αποχώρησε και άλλαξε hair look!

Με διαφορετικό look εμφανίστηκε η Χριστίνα, το πρώτο μοντέλο που αποχώρησε από το GNTM, το πρωί της Δευτέρας στο Breakfast@Star.

Αφού μίλησε για την εμπειρία της στο παιχνίδι, αλλά και το χτύπημα στο πόδι της που την ταλαιπώρησε. «Ένιωσα λίγη αδικία, δεν παραπονέθηκα παρόλα αυτά. Θεωρώ ότι η φωτογραφία μου δεν ήταν τόσο κακή», είπε για τη συμμετοχή και την αποχώρησή της. «Μπορεί να θεώρησαν το ότι είμαι τραυματίας επηρεάσει τη συμμετοχή μου στο μέλλον», πρόσθεσε.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας πάνω στην νταλίκα, στραμπούληξε και το άλλο της πόδι. Όταν έπαιξε το βίντεο με τη συμμετοχή της, σχολίασε με χιούμορ και το νέο της hair look: «Έχω κι άλλο μαλλί εκεί πέρα, θα με καταλάβουν;».

Στο GNTM τη γνωρίσαμε ξανθιά και τώρα τη βλέπουμε με ένα γλυκό, ανοιχτό καστανό με αφέλειες, που της πάει πολύ.

Στη συνέχεια σχολίασε για τη συμπαίκτριά της, με την οποία βρέθηκαν στον τάκο: «Δε μου άρεσε η φωτογραφία της Ραφαηλίας. Το πρόσωπό της ήταν αρκετά τρομαγμένο... ήταν περίεργο». Μάλιστα, τόνισε και τη συμπάθεια που 'χει στη Ραφαηλία, αφού τη θεωρεί φίλη της.

«Στο σπίτι δεν έκανα πολλές παρέες, ήμουν λίγο πιο... μόνη», ξεκαθάρισε το μοντέλο.

Η Χριστίνα σχολίασε και τον Γιώργο που δεν αισθάνθηκε καλά και τα σχόλια που έγιναν για το πρόσωπό του. Θυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της φωτογραφικής δοκιμασίας πάνω στην νταλίκα, το μοντέλο ζαλίστηκε με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να φωνάζει διασώστη. «Ψοφάει για δημοσιότητα», σχολίασε εκείνη τη στιγμή ο φίλος του ο Ανέστης.

Κλείνοντας είπε ότι θα ήθελε να παραμείνει στο GNTM γιατί πιστεύει ότι θα τα πήγαινει πολύ καλά. Εκτός από το μόντελινγκ, τα σχέδιά της είναι να ασχοληθεί με την αθλητική δημοσιογραφία που έχει σπουδάσει.

