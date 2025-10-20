Γιάννης Στεφόπουλος: Η «φωνή» αγαπημένων κινουμένων σχεδίων & η 8χρονη κόρη

Πρώτη Δημοσίευση: 20.10.25, 15:59
Πρώτη Δημοσίευση: 20.10.25, 15:59
Γιάννης Στεφόπουλος: Συνέντευξή του στην εκπομπή Super Κατερίνα στις 17/10/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιάννης Στεφόπουλος έχει μια μακρά πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τις μεταγλωτίσσεις. Ο ηθοποιός «χαρίζει» τη φωνή του σε αγαπημένα cartoon από σειρές κινουμένων σχεδίων και παιδικών κινηματογραφικών ταινιών από το 1995. 

Ο Γιάννης Στεφόπουλος στον ρόλο του στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

Ο Γιάννης Στεφόπουλος στον ρόλο του στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

Φέτος, πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», υποδυόμενος τον Πέτρο Σαραντάρη, θείο της Μαγδαληνής.

Γιάννης Στεφόπουλος: To βιογραφικό του ηθοποιού

  • Γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου 1965
  • η ηλικία του είναι 60 ετών
  • μεγάλωσε στο Παγκράτι
  • κατάγεται από τα Ιωάννινα
  • το ζώδιό του είναι Καρκίνος
  • ο μπαμπάς του οικονομολόγος και η μητέρα του απόφοιτη Οικονομικού Λυκείου, τον παρότρυναν να ασχοληθεί με τα οικονομικά
  • Σπούδασε υποκριτική τη Δραματική Σχολή Βεάκη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by StaSinora (@stasynora)

«Η πρώτη μου επαφή με το θέατρο ήταν ερασιτεχνικά στην Πολιτιστική Λέσχη Παγκρατίου. Όταν πήγα στο Λύκειο, το πρώτο κείμενο που είχα ήταν η Αντιγόνη. Διαβάζοντας την πρώτη φορά, έπαθε κάτι το μυαλό μου και είπα "αυτό θέλω να κάνω"», είχε εξομολογηθεί ο ηθοποιός στην εκπομπή Καλύτερα δε γίνεται, το 2023.

  • Από το 1994- 1995 ασχολείται με τις μεταγλωττίσεις. Έχει γίνει η φωνή του παπα Στρουμφ, του κου Καβούρη (στον Μπομπ Σφουγγαράκη), του Σκούμπι Ντου, του Σρεκ κ.ά

«Η ατάκα που μου έρχεται ως αγαπημένη είναι του παπα Στρουμφ το "εμπρός καλά μου στρουμφάκια"», είχει πει στην ίδια εκπομπή. 

  • Στην τηλεόραση έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές όπως: «Με τα παντελόνια κάτω» (2013 -2014), «Αγγελική» (2020 -2021), «Η δική μας οικογένεια» (2023), «Στα σύνορα» (2023), «Μάγισσα Φλεγόμενη καρδιά» (2024) και φέτος στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

Λίλα Μπακλέση-Υρώ Μανέ-Νίκος Πουρσανίδης-Γιάννης Στεφόπουλος, το 2024/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Λίλα Μπακλέση-Υρώ Μανέ-Νίκος Πουρσανίδης-Γιάννης Στεφόπουλος, το 2024/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Η τηλεόραση μπήκε από πολύ νωρίς στη ζωή μου, αλλά με πολύ μικρούς ρόλους», είχε πει στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Ο Γιάννης Στεφόπουλος στην παράσταση «Terror», το 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Γιάννης Στεφόπουλος στην παράσταση «Terror», το 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
  • Στο θέατρο έχει παίξει στις παραστάσεις: Terror (2024), Νεκρή ζώνη (2017), Βάτραχοι (2018), O Επιθεωρητής (2020), Πάρτυ γενεθλίων (2021), «Το πέμπτο σκαλοπάτι» (2023).

Ο Γιάννης Στεφόπουλος στην παράσταση «Μέγας Αλέξανδρος», το 2007/ NDP

Ο Γιάννης Στεφόπουλος στην παράσταση «Μέγας Αλέξανδρος», το 2007/ NDP

Φέτος, παίζει για δεύτερη χρονιά στη θεατρική παράσταση «Η ληστεία της συμφοράς» στο θέατρο Λαμπέτη.

Γιάννης Στεφόπουλος: «Έχω μια κόρη που τη λατρεύω. Την έκανα αρκετά μεγάλος»

Ο Γιάννης Στεφόπουλος έχει μια κόρη, την Αδαμαντία, που είναι σήμερα 8 χρόνων.  «Έχω μια υπέροχη κόρη που τη λατρεύω, που είναι μικρή, την έκανα αρκετά μεγάλος, την Αδαμαντία μου. Είναι 8 χρόνων. Οπότε αυτό μου δίνει φοβερή ενέργεια», εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή Super Κατερίνα. 

«Πλέον, αναγνωρίζει τη φωνή μου σε παιδικές ταινίες πολύ πιο εύκολα», πρόσθεσε για την κόρη του. 

Πριν από δύο χρόνια, είχε μιλήσει ξανά για την κόρη του και την οικογένεια που δημιούργησε, αν και όπως είπε χώρισε στην πορεία. 

«Έκανα οικογένεια, έχω μία υπέροχη κόρη, αργότερα χώρισα βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Είμαστε μια χαρά και έχουμε μία υπέροχη κόρη την οποία την έκανα μεγάλος. Τώρα είναι η Αδαμαντία μου είναι 5 ετών», είχε πει τότε ο Γιάννης Στεφόπουλος.

«Όταν γίνεσαι μπαμπάς στα 50 υπάρχει τεράστιο άγχος. Λες, μην ψοφήσω σε 10 χρόνια και μου μείνει μόνο το παιδί.  Από την άλλη λες, αυτό μπορεί να συμβεί και σε έναν νεότερο άνθρωπο. Απ’ ότι βλέπω στις παιδικές χαρές που πηγαίνω με την κόρη μου, το ηλικιακό όριο έχει ανέβει πάρα πολύ. Βρίσκω αρκετούς συνομήλικούς μου», είχε εξομολογηθεί ο ηθοποιός στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 |
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΕΙΣ
