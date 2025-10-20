Πλατεία Αγίας Ειρήνης: 31χρονος στρατολογούσε ανήλικες για κλοπές

Έκλεβαν τσάντες και κινητά - Bίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη ανήλικης

Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλη Γκούμα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης ανήλικης στην πλατείας Αγίας Ειρήνης / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Συνελήφθη ένας 31χρονος άνδρας, ο οποίος «στρατολογούσε» πέντε ανήλικα κορίτσια και τα έβαζε να κλέβουν τσάντες και κινητά στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Γκούμα.

Πώς δρούσαν 

Συμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου του Star, τα ανήλικα κορίτσια πλησίαζαν τους θαμώνες σε εστιατόρια δήθεν για να τους ρωτήσουν κάτι. Εκμεταλλευόμενες την ώρα που υπήρχε συνωστισμός, έβαζαν το χέρι μέσα στις τσάντες και άρπαζαν πορτοφόλια αλλά και κινητά.

Όμως η παρατηρητικότητα ενός αστυνομικού οδήγησε τελικά στη σύλληψή τους.

Πλατεία Αγίας Ειρήνης: 31χρονος στρατολογούσε ανήλικες για κλοπές

Στιγμιότυπο από βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης ανήλικης / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

«Εγκέφαλος» της σπείρας ήταν ο 31χρονος, ο οποίος έδινε οδηγίες και στο τέλος μάζευε τις εισπράξεις και τα πορτοφόλια.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη περιοχή από πλευράς κρουσμάτων ληστειών, καθώς εκτός από πορτοφόλια και τσάντες, αδίστακτοι έχουν «σηκώσει» ακόμη και ολόκληρες οικοσυσκευές από καταστήματα και από δωμάτια βραχυχρόνιας μίσθωσης. 

 

