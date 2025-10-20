SUZUKI: Ανάμεσα στους κορυφαίους νικητές των Peak Awards  2025

Η Suzuki διακρίθηκε για την αποτελεσματική και καινοτόμα πρακτική της στο Performance Marketing, αποσπώντας το Gold βραβείο στην κατηγορία “Best Performance in Auto, Moto & Parts” στα Peak Awards supported by Google, που διοργάνωσε για 9η χρονιά η BOUSSIAS Events.

Τα Peak Awards αποτελούν τον κορυφαίο θεσμό της ελληνικής αγοράς για το Digital Marketing, που κάθε χρόνο αναγνωρίζει τις πιο επιτυχημένες καμπάνιες σε επίπεδο καινοτομίας, στρατηγικής και αποτελεσματικότητας. Τα βραβεία αξιολογούνται από επιτροπή καταξιωμένων στελεχών σημαντικών εταιρειών της αγοράς, ενώ τα τελευταία χρόνια ο θεσμός τελεί υπό την επίσημη υποστήριξη της Google.

Η Suzuki αναγνωρίζει την εξαιρετική συνεργασία με την Brave που συνέβαλλε καθοριστικά με στρατηγική κατεύθυνση, αποτελεσματική και δυναμική υλοποίηση καθώς και συνεχή υποστήριξη στην επίτευξη αυτής της διάκρισης.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στο Anais Club, με τη συμμετοχή περισσότερων από 330 στελεχών του χώρου. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο ιστότοπο των Peak Awards: https://www.peakawards.gr/

Η Suzuki προχωρά δυναμικά στη νέα εποχή του Digital Performance Marketing, επενδύοντας σε Kπου ενισχύουν τη σύνδεσή της με το κοινό και εκφράζουν τη φιλοσοφία διαρκούς εξέλιξης της μάρκας.