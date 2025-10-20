Βασίλης Κούκουρας: «Μετά το "Κωνσταντίνου και Ελένης", καβάλησα το καλάμι»

Πώς κατάφερε να ισορροπήσει ξανά;

Ο Βασίλης Κούκουρας ενσάρκωσε με τεράσια επιτυχία τον Μάνθο Φουστάνο στο «Κωνσταντίνου και Ελένης», έναν ρόλο που μέχρι σήμερα αποτελεί σταθμό στην καριέρα του.

Βασίλης Κούκουρας: Ο «Μάνθος» από sex symbol έγινε... ασφαλιστής

Καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno, ο ηθοποιός μίλησε για τη συμμετοχή του στην επιτυχημένη κωμική σειρά, αλλά και για το τίμημα που πλήρωσε, εξαιτίας της αναγνωρισιμότητας που απέκτησε. Παραδέχτηκε πως η ξαφνική προβολή τού προκάλεσε έπαρση, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με πτυχές του εαυτού του που δεν του άρεσαν. 

Ο Βασίλης Κούκουρας σε μια ειλικρινή εξομολόγηση στο Buongiorno

Ο Βασίλης Κούκουρας σε μια ειλικρινή εξομολόγηση στο Buongiorno

«Το καλάμι το καβάλησα μετά το Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά το καβάλησα σε σχέση με εμένα. Καλάμια από καλάμια έχουν διαφορά. Έχει να κάνει με την προσωπικότητα του καθενός. Το γεγονός ότι μάλλον θα καβάλησα και κάποιο καλάμι, εκ των υστέρων κατάλαβα ότι κάποια αλλοίωση θα υπήρχε», εξομολογήθηκε και αποκάλυψε πώς στράφηκε στην φίλους του και στην ψυχανάλυση για να βρει τον εαυτό του: 

Ο «Μάνθος» και η «Γκαρσόνα βου» ποζάρουν ξανά μαζί 

Ευτυχώς όμως είχα καλούς ανθρώπους γύρω μου, κυρίως φίλους, γιατί αυτοί είναι που σε μαζεύουν και σε γειώνουν. Έκανα και ψυχανάλυση. Βέβαια, δεν ήμουν από τους ανθρώπους που έβγαινα σε μια παρέα και ήθελα να έχω την προσοχή ή δε μιλούσα σε ανθρώπους. Δεν ήμουν το κλασικό ψώνιο. Σε σχέση με τα δικά μου μέτρα και σταθμά θεωρούσα ότι δεν ήταν σωστό αυτό που κάνω. Είχε να κάνει με την αντιμετώπιση της ζωής. Με καλούσαν για παράδειγμα κάπου και έλεγα, “α, θα με βλέπουν, οπότε πρέπει να είμαι κάπως”. Βλακείες», είπε ο Βασίλης Κούκουρας. 

 

