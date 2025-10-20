Ford: Κλείστε από το σπίτι το «ηλεκτρικό» σας test drive

«Ηλεκτρική εμπειρία» με το νέο Ford Puma Gen-E

Με τα εγκαίνια των Ford Puma Gen-E Days μια νέα εμπειρία ηλεκτροκίνησης έρχεται τώρα σε όλους μέσω του δικτύου Επίσημων Εμπόρων της Ford σε όλη την Ελλάδα.Κατά τη διάρκεια της ξεχωριστής αυτής δράσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον επίσημο έμπορο Ford που επιθυμούν, να προγραμματίσουν το δικό τους «ηλεκτρικό» test drive και στη συνέχεια να απολαύσουν μια σειρά από μοναδικά προνόμια, ακολουθώντας τρία πολύ απλά βήματα.

Ford: Κλείστε από το σπίτι το «ηλεκτρικό» σας test drive
Βήμα 1ο: Κλείστε το «ηλεκτρικό» σας test drive

Από την άνεση του σπιτιού ή του γραφείου σας, προγραμματίστε εύκολα και με απλά βήματα το δικό σας test drive με το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E επιλέγοντας την ημέρα, την ώρα και τον Επίσημο Έμπορο Ford που σας εξυπηρετεί. Με λίγα μόνο κλικ, μέσα από την οθόνη του υπολογιστή, του tablet ή του κινητού σας τηλεφώνου. Ζητήστε τώρα το δικό σας test drive πατώντας εδώ.

Ford: Κλείστε από το σπίτι το «ηλεκτρικό» σας test drive
Βήμα 2ο: Ζήστε την ηλεκτρική εμπειρία με το νέο Ford Puma Gen-E

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής οδήγησης του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού SUV της Ford όλοι θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δουν και να βιώσουν όλα όσα κάνουν το νέο Ford Puma Gen-E να ξεχωρίζει, όπως είναι για παράδειγμα η άμεση αίσθησης επιτάχυνσης και ροπής που προσφέρει ο προηγμένος ηλεκτροκινητήρας του, αλλά και η κορυφαία οδική συμπεριφορά και το εξελιγμένο σπορ DNA του. 

Ford: Κλείστε από το σπίτι το «ηλεκτρικό» σας test drive
Βήμα 3ο: Επωφεληθείτε των μοναδικών προνομίων Ford

Με την ολοκλήρωση του test drive, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα πολλαπλά προνόμια αγοράς* και χρηματοδότησης που αφορούν την απόκτηση του κορυφαίου Ford Puma Gen-E, αλλά και τις παροχές του καινοτόμου προγράμματος Ford Power Promise που καθιστά την εμπειρία ιδιοκτησίας, οδήγησης και χρήσης κάθε ηλεκτρικού μοντέλου της εταιρείας, ακόμα πιο άνετη και ασφαλή.

 

FORD
 |
FORD PUMA GEN-E
