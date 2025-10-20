Φοίβος: Η σπάνια εμφάνιση με τον 16χρονο γιο του στο γήπεδο

Πατέρας και γιος στο ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.25 , 21:23 Λούβρο: Ψάχνουν για συνεργάτη μέσα από το Μουσείο
20.10.25 , 21:00 LEADERS | Ιωάννης Θεοδωράτος – Τρίγωνο ισχύος Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ
20.10.25 , 20:22 Mε αγωγή 600.000 ευρώ απάντησε η Σοφία Πολυζωγοπούλου στον Απόστολο Λύτρα
20.10.25 , 20:22 Αυτό είναι το νέο Renault 4 E-Tech Electric Van
20.10.25 , 20:21 Άντζελα Δημητρίου & Κατερίνα Λιόλιου: Σε ένα μοναδικό ντουέτο
20.10.25 , 20:08 Κατατέθηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου  Στρατιώτη
20.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Ιωάννα βρήκε τον μισό γρίφο με Κοινο Συνθετικό- Εσύ;
20.10.25 , 19:21 Ford: Κλείστε από το σπίτι το «ηλεκτρικό» σας test drive
20.10.25 , 19:13 Φοίβος: Η σπάνια εμφάνιση με τον 16χρονο γιο του στο γήπεδο
20.10.25 , 19:05 Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για μπουφάν, καφέ και σακούλες στο αυτοκίνητο
20.10.25 , 18:52 Λάρισα: Βρέφος 10 μηνών τραυματίστηκε σοβαρά - Έπεσε από την κούνια
20.10.25 , 18:37 Η Ελλάδα εξαφανίζεται: Σιωπηλή δημογραφική κατάρρευση
20.10.25 , 18:32 Έκκληση από τον Σάββα Πούμπουρα: Χτύπησαν και εγκατέλειψαν σκύλο σε τροχαίο
20.10.25 , 18:30 Μπαλάκια του τένις με την υπογραφές Ναδάλ - Τζόκοβιτς στο Cash or Trash!
20.10.25 , 18:20 SUZUKI: Ανάμεσα στους κορυφαίους νικητές των Peak Awards  2025
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Θεσσαλονίκη: Οδηγός έβριζε και κλωτσούσε επιβάτες λεωφορείου
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της
Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του
Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για μπουφάν, καφέ και σακούλες στο αυτοκίνητο
Βίκυ Χατζηβασιλείου: Μας συστήνει την κούκλα μητέρα της
Χάος στις πολυκατοικίες: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με απώλεια περιουσίας
Λάρισα: Βρέφος 10 μηνών τραυματίστηκε σοβαρά - Έπεσε από την κούνια
Βασίλης Κούκουρας: «Μετά το "Κωνσταντίνου και Ελένης", καβάλησα το καλάμι»
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Φοίβος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Φοίβος έκανε σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον 16χρονο γιο του, Έκτορα, το απόγευμα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου.

Ο φακός τους απαθανάτισε στο γήπεδο της ΑΕΚ, όπου παρακολούθησαν από κοντά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι που συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον για τους φίλους του ποδοσφαίρου.

Φοίβος: Η σπάνια εμφάνιση με τον 16χρονο γιο του στο γήπεδο

Ο Φοίβος, που εδώ και περίπου 25 χρόνια είναι παντρεμένος με την αγαπημένη του Αμαλία Καντερέ, έχει επιλέξει να κρατά πολύ χαμηλούς τόνους σχετικά με την προσωπική του ζωή.

Οι σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις με τα παιδιά του, τον Έκτορα και τη δίδυμη αδελφή του Ηλέκτρα, αποτελούν πάντα ένα γεγονός που τραβά τα φώτα της δημοσιότητας.

Φοίβος: Η σπάνια εμφάνιση με τον 16χρονο γιο του στο γήπεδο

Φοίβος: Η σπάνια εμφάνιση με τον 16χρονο γιο του στο γήπεδο

Το ζευγάρι, που μεγαλώνει με αγάπη και φροντίδα τα δύο τους παιδιά, φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στην οικογενειακή ζωή, αποφεύγοντας όσο το δυνατόν την έκθεση στα μέσα. Ο Φοίβος και η Αμαλία έχουν δημιουργήσει ένα ήρεμο και υποστηρικτικό περιβάλλον για τα παιδιά τους, παράλληλα με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Η δημόσια εμφάνιση στο γήπεδο ήταν γεμάτη χαλαρές και τρυφερές στιγμές, με πατέρα και γιο να απολαμβάνουν μαζί το ποδόσφαιρο και να στηρίζουν την αγαπημένη τους ομάδα. Παρά το έντονο ενδιαφέρον των φωτογράφων και των θαυμαστών, ο Φοίβος κατάφερε να διατηρήσει διακριτικότητα, αποδεικνύοντας την ισχυρή δέσμευσή του στην προστασία της ιδιωτικής ζωής της οικογένειάς του.

Η αφοσίωση του Φοίβου στα παιδιά του και η ισχυρή οικογενειακή σχέση αποτυπώνεται και στις σπάνιες, αλλά ιδιαίτερα ζεστές, στιγμές που μοιράζεται μαζί τους δημοσίως. Το κοινό παρακολούθησε με ενδιαφέρον την εικόνα του διάσημου μουσικοσυνθέτη στο πλευρό του γιου του, δείχνοντας ότι η προσωπική ζωή, παρά την έντονη επαγγελματική δραστηριότητα, παραμένει γι’ αυτόν προτεραιότητα.

Αυτή η εμφάνιση του Φοίβου και του Έκτορα στο γήπεδο της ΑΕΚ έρχεται να υπενθυμίσει ότι, πίσω από την επιτυχία και τη φήμη, η οικογένεια παραμένει ο πυρήνας της ζωής του μουσικοσυνθέτη, με τις οικογενειακές στιγμές να είναι πάντα πολύτιμες και ξεχωριστές.

Φοίβος: Η σπάνια εμφάνιση με τον 16χρονο γιο του στο γήπεδο

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΙΒΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top