Η Ελλάδα εξαφανίζεται: Σιωπηλή δημογραφική κατάρρευση

Λιγότερες από 70.000 γεννήσεις, πάνω από 126.000 θάνατοι

Η Ελλάδα μικραίνει. Όχι μεταφορικά, αλλά αριθμητικά, βιολογικά και κοινωνικά.Τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τη φυσική κίνηση του πληθυσμού το 2024 αποτυπώνουν μια δραματική δημογραφική συρρίκνωση που δεν θυμίζει ειρηνική εποχή: 68.467 γεννήσεις και 126.916 θάνατοι μέσα σε έναν χρόνο.

Η χώρα έχασε πάνω από 55.000 ανθρώπους, ισοδύναμο με τον πληθυσμό μιας ολόκληρης πόλης όπως οι Σέρρες ή τα Χανιά. Κάθε χρόνο, μια ελληνική πόλη σβήνει από τον χάρτη.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 


 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
 |
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ
