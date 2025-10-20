Ινδία: 74χρονος έστησε ψεύτικη κηδεία και μετά... αναστήθηκε

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να δοκιμάσεις πόσο νοιάζονται οι άνθρωποι για σένα από το να σκηνοθετήσεις τον ίδιο σου τον θάνατο, σκέφτηκε ένας 74χρονος στην Ινδία.

Από την σκέψη πέρασε στην υλοποίηση της ιδέας, ως ένα είδος κοινωνικού πειράματος.

Έτσι, ο 74χρονος Μόχαν Λαλ, σκηνοθέτησε την κηδεία του, επειδή ήθελε, όπως είπε εκ των υστέρων, να δει ποιοι θα παρευρεθούν στη νεκρώσιμο τελετή και πόσο τον αγαπούν και τον σέβονται οι άνθρωποι.

Καλυμμένος με ένα λευκό σεντόνι, ο Μόχαν ξάπλωσε σε ένα φέρετρο – στολισμένο με γιρλάντες φτιαγμένες από λουλούδια και παρίστανε τον νεκρό.

Bihar Man Holds Mock Funeral, Says "Wanted To See People's Affection" https://t.co/Nysr9kEu4I pic.twitter.com/dukK0aPKhf — NDTV (@ndtv) October 14, 2025

Ο 74χρονος Μόχαν Λαλ είναι βετεράνος της πολεμικής αεροπορίας της Ινδίας από το Κόντσι του κρατιδίου Μπιχάρ.

Η είδηση του θανάτου του διαδόθηκε αστραπιαία και εκατοντάδες χωριανοί συγκεντρώθηκαν για την πομπή προς τον χώρο αποτέφρωσης. Ωστόσο, όλοι έμειναν άφωνοι όταν ο 74χρονος, που είναι πατέρας δύο παιδιών, ξαφνικά «αναστήθηκε» και πετάχτηκε όρθιος.

«Μετά τον θάνατο, οι άνθρωποι μεταφέρουν το φέρετρο αλλά εγώ ήθελα να το δω με τα μάτια μου για να μάθω πόσο σεβασμό και αγάπη μου έχουν», είπε ο ίδιος.