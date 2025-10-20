Ινδία: 74χρονος έστησε ψεύτικη κηδεία και μετά... αναστήθηκε

«Ήθελα να δω πόσο με αγαπούν…»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.25 , 21:23 Λούβρο: Ψάχνουν για συνεργάτη μέσα από το Μουσείο
20.10.25 , 21:00 LEADERS | Ιωάννης Θεοδωράτος – Τρίγωνο ισχύος Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ
20.10.25 , 20:22 Mε αγωγή 600.000 ευρώ απάντησε η Σοφία Πολυζωγοπούλου στον Απόστολο Λύτρα
20.10.25 , 20:22 Αυτό είναι το νέο Renault 4 E-Tech Electric Van
20.10.25 , 20:21 Άντζελα Δημητρίου & Κατερίνα Λιόλιου: Σε ένα μοναδικό ντουέτο
20.10.25 , 20:08 Κατατέθηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου  Στρατιώτη
20.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Ιωάννα βρήκε τον μισό γρίφο με Κοινο Συνθετικό- Εσύ;
20.10.25 , 19:21 Ford: Κλείστε από το σπίτι το «ηλεκτρικό» σας test drive
20.10.25 , 19:13 Φοίβος: Η σπάνια εμφάνιση με τον 16χρονο γιο του στο γήπεδο
20.10.25 , 19:05 Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για μπουφάν, καφέ και σακούλες στο αυτοκίνητο
20.10.25 , 18:52 Λάρισα: Βρέφος 10 μηνών τραυματίστηκε σοβαρά - Έπεσε από την κούνια
20.10.25 , 18:37 Η Ελλάδα εξαφανίζεται: Σιωπηλή δημογραφική κατάρρευση
20.10.25 , 18:32 Έκκληση από τον Σάββα Πούμπουρα: Χτύπησαν και εγκατέλειψαν σκύλο σε τροχαίο
20.10.25 , 18:30 Μπαλάκια του τένις με την υπογραφές Ναδάλ - Τζόκοβιτς στο Cash or Trash!
20.10.25 , 18:20 SUZUKI: Ανάμεσα στους κορυφαίους νικητές των Peak Awards  2025
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Θεσσαλονίκη: Οδηγός έβριζε και κλωτσούσε επιβάτες λεωφορείου
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της
Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του
Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για μπουφάν, καφέ και σακούλες στο αυτοκίνητο
Βίκυ Χατζηβασιλείου: Μας συστήνει την κούκλα μητέρα της
Χάος στις πολυκατοικίες: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με απώλεια περιουσίας
Λάρισα: Βρέφος 10 μηνών τραυματίστηκε σοβαρά - Έπεσε από την κούνια
Βασίλης Κούκουρας: «Μετά το "Κωνσταντίνου και Ελένης", καβάλησα το καλάμι»
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία X (NDtv)
Ινδία: Γιατί Ένας 74χρονος Έστησε Την... Κηδεία Του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να δοκιμάσεις πόσο νοιάζονται οι άνθρωποι για σένα από το να σκηνοθετήσεις τον ίδιο σου τον θάνατο, σκέφτηκε ένας 74χρονος στην Ινδία.

Από την σκέψη πέρασε στην υλοποίηση της ιδέας, ως ένα είδος κοινωνικού πειράματος.

Έτσι, ο 74χρονος Μόχαν Λαλ, σκηνοθέτησε την κηδεία του, επειδή ήθελε, όπως είπε εκ των υστέρων, να δει ποιοι θα παρευρεθούν στη νεκρώσιμο τελετή και πόσο τον αγαπούν και τον σέβονται οι άνθρωποι.

Καλυμμένος με ένα λευκό σεντόνι, ο Μόχαν ξάπλωσε σε ένα φέρετρο – στολισμένο με γιρλάντες φτιαγμένες από λουλούδια και παρίστανε τον νεκρό.

Ο 74χρονος Μόχαν Λαλ είναι βετεράνος της πολεμικής αεροπορίας της Ινδίας από το Κόντσι του κρατιδίου Μπιχάρ.

Η είδηση του θανάτου του διαδόθηκε αστραπιαία και εκατοντάδες χωριανοί συγκεντρώθηκαν για την πομπή προς τον χώρο αποτέφρωσης. Ωστόσο, όλοι έμειναν άφωνοι όταν ο 74χρονος, που είναι πατέρας δύο παιδιών, ξαφνικά «αναστήθηκε» και πετάχτηκε όρθιος.

«Μετά τον θάνατο, οι άνθρωποι μεταφέρουν το φέρετρο αλλά εγώ ήθελα να το δω με τα μάτια μου για να μάθω πόσο σεβασμό και αγάπη μου έχουν», είπε ο ίδιος.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΝΔΙΑ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top