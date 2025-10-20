Λάρισα: Βρέφος 10 μηνών τραυματίστηκε σοβαρά - Έπεσε από την κούνια

Σοβαρά τραυματίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/10) στη Λάρισα ένα βρέφος περίπου 10 μηνών όταν έπεσε από το κρεβατάκι του.
Μυτιλήνη: Σερβιτόρα «έκαψε» βρέφος με καυτό τσάι μέσα σε καφετέρια
Πληροφορίες του magnesianews.gr αναφέρουν ότι οι γιατροί του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου εξέτασαν επισταμένως το παιδί και αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να τύχει πιο εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και αμέσως οι γιατροί το ανέλαβαν προκειμένου να υποβληθεί σε επείγουσα επέμβαση.
Κατά τις ίδιες πηγές, το παιδί φέρει αιμάτωμα στο κεφάλι.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.