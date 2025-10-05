Μυτιλήνη: Σερβιτόρα «έκαψε» βρέφος με καυτό τσάι μέσα σε καφετέρια

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Μυτιλήνη, όταν βρέφος τραυματίστηκε από καυτό ρόφημα που έπεσε πάνω του, μέσα σε κατάστημα εστίασης στη Χερσαία Ζώνη του λιμανιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, το περιστατικό προκλήθηκε από 20χρονη υπάλληλο του καταστήματος, η οποία κατά λάθος έχυσε το τσάι πάνω στο μωρό, την ώρα που αυτό βρισκόταν στο καρότσι του.

Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Επειδή όμως τα εγκαύματα κρίθηκαν σοβαρά, αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα για εξειδικευμένη φροντίδα.

Η νεαρή εργαζόμενη συνελήφθη από στελέχη του Λιμενικού για σωματική βλάβη από αμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 314 του Ποινικού Κώδικα.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, το οποίο εξετάζει πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα και αν τηρούνταν οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας στο κατάστημα.