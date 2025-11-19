«Αλεξάνδρεια»: Τα ερωτευμένα ζευγάρια που ξεχώρισαν στην επίσημη πρεμιέρα

Άστραψαν τα φλας στο θέατρο Παλλάς το βράδυ της Τρίτης 18/11

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.11.25 , 23:45 «Στρατιωτική Ζώνη Σένγκεν» προτείνει η Κομισιόν
19.11.25 , 23:32 Αλκοτέστ μιας χρήσης: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ για οδική ασφάλεια!
19.11.25 , 23:10 Φάρμα: Ο Άγγελος αποχαιρέτησε τους παίκτες - Απαρηγόρητη η Κωνσταντίνα
19.11.25 , 23:00 Φάρμα: Γιώργος vs Άγγελος: Ποιος πήρε το εισιτήριο για την τελική 10άδα;
19.11.25 , 22:51 Βραζιλία: Ατύχημα σε αγώνες Dragster - Σώθηκε σαν από θαύμα ο οδηγός
19.11.25 , 22:49 «Αλεξάνδρεια»: Τα ερωτευμένα ζευγάρια που ξεχώρισαν στην επίσημη πρεμιέρα
19.11.25 , 22:20 Φάρμα: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κοντράρεται με τον Θανάση στην τοξοβολία
19.11.25 , 22:14 Καισαριανή: Εμπρησμός με γκαζάκια σε καφέ μπαρ - Εικόνες
19.11.25 , 21:45 Φάρμα: Μεγάλη ανατροπή - Ο Γιώργος επέλεξε μονομάχο και δεν είναι η Ζωή!
19.11.25 , 21:44 Γρίβα: Η πρώτη αντίδραση του πατέρα της στις απολογίες σκοπού - τηλεφωνητή
19.11.25 , 21:40 Φάρμα: Το έπαθλο που κερδίζουν όλοι χωρίς να αγωνιστούν
19.11.25 , 21:35 Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών - Μείωση στρατού
19.11.25 , 21:35 Ανατροπές πριν τη μονομαχία στη Φάρμα: Η ανακοίνωση Κουτσόπουλου!
19.11.25 , 21:34 Έντι Γαβριηλίδης: «Δεν ένιωθα ότι ανήκω απόλυτα στο σχολείο»
19.11.25 , 21:18 «Τύμπανα πολέμου» στην Ευρώπη: Προετοιμασία για σύρραξη με Ρωσία!
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
«Εχω παιδιά»: Οι αναρτήσεις της Οικονομάκου και της Σαμαρά από τα γυρίσματα
Κατερίνα Κακοσαίου: Για ψώνια στη Γλυφάδα με τη μητέρα της
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Φάρμα: Γιώργος vs Άγγελος: Ποιος πήρε το εισιτήριο για την τελική 10άδα;
Ποιος είναι ο Διαμαντής Καραναστάσης: Το βιογραφικό, η ηλικία & τα παιδιά
«Αλεξάνδρεια»: Τα ερωτευμένα ζευγάρια που ξεχώρισαν στην επίσημη πρεμιέρα
Φάρμα: Οι ανακοινώσεις Κουτσόπουλου και η αποχώρηση!
Η Καστάνη έχασε 30 κιλά - «Μου περιορίζει την όρεξη αυτό το φάρμακο»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Η εντυπωσιακή παραγωγή «Αλεξάνδρεια», σε σύλληψη και σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού και με πρωτότυπο κείμενο της Ζέτης Φίτσιου, έκανε το βράδυ της Τρίτης 18/11 την επίσημη πρεμιέρα της στο θέατρο Παλλάς, μαγεύοντας το κοινό από το πρώτο λεπτό.

Ερωτευμένα ζευγάρια σε θεατρική πρεμιέρα - Ποιοι είδαν το «Άρωμα γυναίκας»

Από τις πρώτες κιόλας σκηνές, ήταν ξεκάθαρο πως πρόκειται για μια παράσταση που θα συζητηθεί, χάρη στη δυνατή αισθητική της και την κινηματογραφική της ροή.

Η «Αλεξάνδρεια» είναι μια παράσταση υψηλών προδιαγραφών που καταφέρνει να συνδυάσει ποίηση, μουσική και θεατρική αφήγηση, δημιουργώντας μια καθηλωτική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Η ιστορία μάς ταξιδεύει στην κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια του μεσοπολέμου, σε μια πόλη όπου συνυπήρχαν πολιτισμοί, γλώσσες και θρησκείες, δημιουργώντας ένα μοναδικό μωσαϊκό ανθρώπων και ιστοριών. Μέσα σε αυτό το ζωντανό και πολυπολιτισμικό σκηνικό, ένας απρόσμενος έρωτας αλλάζει τις ζωές των πρωταγωνιστών, ενώ στο παρασκήνιο εξελίσσονται έντονες πολιτικές ίντριγκες και συγκρούσεις που φουντώνουν το δράμα.

Eρωτευμένα ζευγάρια σε συναυλία στην Επίδαυρο

Το ελληνικό στοιχείο βρίσκεται στο επίκεντρο της αφήγησης, «ανθίζοντας» μέσα στις αραβικές γειτονιές και μεταφέροντας το πνεύμα, την ενέργεια και τη νοσταλγία μιας ολόκληρης εποχής. Με τα διαχρονικά λόγια του Κ.Π. Καβάφη να λειτουργούν ως γέφυρα με το παρελθόν, το φως του θρυλικού Φάρου της Αλεξάνδρειας μοιάζει να φωτίζει ξανά τη σκηνή

Τη μαγική ατμόσφαιρα ολοκληρώνει η συγκινητική μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, που ντύνει κάθε στιγμή με συναισθηματικό βάθος, ενώ τα εντυπωσιακά σκηνικά του Μανόλη Παντελιδάκη απογειώνουν την εικόνα της παράστασης, δημιουργώντας πραγματικά κινηματογραφικά τοπία.

Στη σκηνή εμφανίζεται ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών, ανάμεσά τους οι Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση και πολλοί ακόμη, που χάρισαν δυνατές και γεμάτες συναίσθημα ερμηνείες.

Στην πρεμιέρα έδωσαν το «παρών» πολλά κι αγαπημένα ζευγάρια. Συγκεκριμένα ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο με τη Λίνα Πρίντζου, τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη με την Έφη Μουρίκη, τον Αιμίλιο Χειλάκη με την Αθηνά Μαξίμου, την Τινα Μεσσαροπούλου με τον Γιώργο Μυλωνάκη, την Εύα Νάθενα με τον Κώστα Λαμπρόπουλο κ.ά. 

Η Έφη Μουρίκη με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη

Η Έφη Μουρίκη με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη

Η Εύα Νάθενα με τον Κώστα Λαμπρόπουλο

Η Εύα Νάθενα με τον Κώστα Λαμπρόπουλο

Η Τίνα Μεσσαροπούλου με τον Γιώργο Μυλωνάκη 

Η Τίνα Μεσσαροπούλου με τον Γιώργο Μυλωνάκη 

Ο Χρήστος Σταϊκούρας με την Άρτεμη Πάνου 

Ο Χρήστος Σταϊκούρας με την Άρτεμη Πάνου 

Ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης με την Κωνσταντίνα Κλαψινού 

Ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης με την Κωνσταντίνα Κλαψινού 

Ο Στέλιος Βλατάκης με την Ευγενία Δημητροπούλου 

Ο Στέλιος Βλατάκης με την Ευγενία Δημητροπούλου 

Η Αθηνά Μαξίμου με τον Αιμίλιο Χειλάκη και η Λίνα Πρίντζου με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο 

Η Αθηνά Μαξίμου με τον Αιμίλιο Χειλάκη και η Λίνα Πρίντζου με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο

Ο Γιάννης Σεβδικαλής με τη Σοφία Κουρτίδου

Ο Γιάννης Σεβδικαλής με τη Σοφία Κουρτίδου

 Ο Θάνος Καληώρας με την σύζυγό του, Θωμαΐδα

Ο Θάνος Καληώρας με την σύζυγό του, Θωμαΐδα

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
 |
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
 |
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΖΕΥΓΑΡΙΑ
 |
ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top