«Αλεξάνδρεια»: Τα ερωτευμένα ζευγάρια που ξεχώρισαν στην επίσημη πρεμιέρα

Η εντυπωσιακή παραγωγή «Αλεξάνδρεια», σε σύλληψη και σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού και με πρωτότυπο κείμενο της Ζέτης Φίτσιου, έκανε το βράδυ της Τρίτης 18/11 την επίσημη πρεμιέρα της στο θέατρο Παλλάς, μαγεύοντας το κοινό από το πρώτο λεπτό.

Από τις πρώτες κιόλας σκηνές, ήταν ξεκάθαρο πως πρόκειται για μια παράσταση που θα συζητηθεί, χάρη στη δυνατή αισθητική της και την κινηματογραφική της ροή.

Η «Αλεξάνδρεια» είναι μια παράσταση υψηλών προδιαγραφών που καταφέρνει να συνδυάσει ποίηση, μουσική και θεατρική αφήγηση, δημιουργώντας μια καθηλωτική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Η ιστορία μάς ταξιδεύει στην κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια του μεσοπολέμου, σε μια πόλη όπου συνυπήρχαν πολιτισμοί, γλώσσες και θρησκείες, δημιουργώντας ένα μοναδικό μωσαϊκό ανθρώπων και ιστοριών. Μέσα σε αυτό το ζωντανό και πολυπολιτισμικό σκηνικό, ένας απρόσμενος έρωτας αλλάζει τις ζωές των πρωταγωνιστών, ενώ στο παρασκήνιο εξελίσσονται έντονες πολιτικές ίντριγκες και συγκρούσεις που φουντώνουν το δράμα.

Το ελληνικό στοιχείο βρίσκεται στο επίκεντρο της αφήγησης, «ανθίζοντας» μέσα στις αραβικές γειτονιές και μεταφέροντας το πνεύμα, την ενέργεια και τη νοσταλγία μιας ολόκληρης εποχής. Με τα διαχρονικά λόγια του Κ.Π. Καβάφη να λειτουργούν ως γέφυρα με το παρελθόν, το φως του θρυλικού Φάρου της Αλεξάνδρειας μοιάζει να φωτίζει ξανά τη σκηνή.

Τη μαγική ατμόσφαιρα ολοκληρώνει η συγκινητική μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, που ντύνει κάθε στιγμή με συναισθηματικό βάθος, ενώ τα εντυπωσιακά σκηνικά του Μανόλη Παντελιδάκη απογειώνουν την εικόνα της παράστασης, δημιουργώντας πραγματικά κινηματογραφικά τοπία.

Στη σκηνή εμφανίζεται ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών, ανάμεσά τους οι Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση και πολλοί ακόμη, που χάρισαν δυνατές και γεμάτες συναίσθημα ερμηνείες.

Στην πρεμιέρα έδωσαν το «παρών» πολλά κι αγαπημένα ζευγάρια. Συγκεκριμένα ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο με τη Λίνα Πρίντζου, τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη με την Έφη Μουρίκη, τον Αιμίλιο Χειλάκη με την Αθηνά Μαξίμου, την Τινα Μεσσαροπούλου με τον Γιώργο Μυλωνάκη, την Εύα Νάθενα με τον Κώστα Λαμπρόπουλο κ.ά.

Η Έφη Μουρίκη με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη

Η Εύα Νάθενα με τον Κώστα Λαμπρόπουλο

Η Τίνα Μεσσαροπούλου με τον Γιώργο Μυλωνάκη

Ο Χρήστος Σταϊκούρας με την Άρτεμη Πάνου

Ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης με την Κωνσταντίνα Κλαψινού

Ο Στέλιος Βλατάκης με την Ευγενία Δημητροπούλου

Η Αθηνά Μαξίμου με τον Αιμίλιο Χειλάκη και η Λίνα Πρίντζου με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο

Ο Γιάννης Σεβδικαλής με τη Σοφία Κουρτίδου

Ο Θάνος Καληώρας με την σύζυγό του, Θωμαΐδα