Ερωτευμένα ζευγάρια σε θεατρική πρεμιέρα - Ποιοι είδαν το «Άρωμα γυναίκας»

Λαμπερές παρουσίες στο θέατρο Βρετάνια

«Άρωμα Γυναίκας»: Στιγμιότυπα από τη θεατρική πρεμιέρα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρεμιέρα έκανε η θεατρική παράσταση «Άρωμα γυναίκας» στο θέατρο Βρετάνια, το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου. 

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τα ερωτευμένα ζευγάρια που παρακολούθησαν την πρώτη παράσταση του έργου, που βασίζεται στο μυθιστόρημα «Το σκοτάδι και το μέλι» του Τζιοβάνι Αρπίνο, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη.

«Άρωμα γυναίκας»: Σαμαρά - Παπασπηλιόπουλος μαζί στην πρεμιέρα

Ανάμεσά τους είδαμε τα ζευγάρια ηθοποιών: Τάσος Ιορδανίδης – Θάλεια Ματίκα, Αιμίλιος Χειλάκης- Αθηνά Μαξίμου, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος- Λίνα Πρίντζου και Δημήτρης Λιακόπουλος- Μόσχα Χατζηευσταθίου.

Τάσος Ιορδανίδης – Θάλεια Ματίκα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τάσος Ιορδανίδης – Θάλεια Ματίκα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γιώργος Κοψιδάς- Αθηνά Μαξίμου- Αιμίλιος Χειλάκης- Μέλια Κρέιλινγκ/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γιώργος Κοψιδάς- Αθηνά Μαξίμου- Αιμίλιος Χειλάκης- Μέλια Κρέιλινγκ/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Λίνα Πρίντζου- Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης- Βασίλης Χαραλαμπόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Λίνα Πρίντζου- Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης- Βασίλης Χαραλαμπόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δημήτρης Λιακόπουλος- Μόσχα Χατζηευσταθίου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δημήτρης Λιακόπουλος- Μόσχα Χατζηευσταθίου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Την πρεμιέρα παρακολούθησαν επίσης η Έλλη Τρίγγου, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, ο Αλέκος Συσσοβίτης, η Έμιλυ Κολιανδρή, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Θέμις Μπαζάκα, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, η Σάντυ Χατζηιωάννου, η Αιμιλία Υψηλάντη, ο Σπύρος Μπιμπίλας και ο Σωτήρης Τζεβελέκος.

Νίκη Βακάλη- Έλλη Τρίγγου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Νίκη Βακάλη- Έλλη Τρίγγου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αλέκος Συσσοβήτης- Άκης Σακελλαρίου/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αλέκος Συσσοβήτης- Άκης Σακελλαρίου/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Έμιλυ Κολιανδρή/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Έμιλυ Κολιανδρή/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σάντυ Χατζηιωάννου-Χριστίνα Χειλά Φαμέλη-Ευγενία Σαμαρά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σάντυ Χατζηιωάννου-Χριστίνα Χειλά Φαμέλη-Ευγενία Σαμαρά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αιμιλία Υψηλάντη- Σπύρος Μπιμπίλας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αιμιλία Υψηλάντη- Σπύρος Μπιμπίλας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ορέστης Ανδρεαδάκης- Θέμις Μπαζάκα- Αθηνά Μαξίμου/ NDP  ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ορέστης Ανδρεαδάκης- Θέμις Μπαζάκα- Αθηνά Μαξίμου/ NDP  ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Το έργο είναι σε μετάφραση της Μαρίας Χατζηεμμανουήλ, ενώ τη δραματουργική επεξεργασία έχει αναλάβει η Αλεξάνδρα Αϊδίνη και ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης.

Άκης Σακελλαρίου- Ξένια Καλογεροπούλου- Κωνσταντίνος Ασπιώτης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Άκης Σακελλαρίου- Ξένια Καλογεροπούλου- Κωνσταντίνος Ασπιώτης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στην παράσταση παίζουν ο Άκης Σακελλαρίου, ο Προκόπης Αγαθοκλέους, η Μαριάννα Πουρέγκα, η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Δημήτρης Διακοσάββας, ο Γιώργος Τζαβάρας, ο Θησέας Παπαπαναγιώτου, η Γεωργία Σωτηριανάκου, η Σταύρια Νικολάου, η Μαρία Καραγκιοζίδου και ο Ριχάρδος Αρώνης.

