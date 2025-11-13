Ερωτευμένα ζευγάρια σε θεατρική πρεμιέρα - Ποιοι είδαν το «Άρωμα γυναίκας»

Πρεμιέρα έκανε η θεατρική παράσταση «Άρωμα γυναίκας» στο θέατρο Βρετάνια, το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τα ερωτευμένα ζευγάρια που παρακολούθησαν την πρώτη παράσταση του έργου, που βασίζεται στο μυθιστόρημα «Το σκοτάδι και το μέλι» του Τζιοβάνι Αρπίνο, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη.
«Άρωμα γυναίκας»: Σαμαρά - Παπασπηλιόπουλος μαζί στην πρεμιέρα
Ανάμεσά τους είδαμε τα ζευγάρια ηθοποιών: Τάσος Ιορδανίδης – Θάλεια Ματίκα, Αιμίλιος Χειλάκης- Αθηνά Μαξίμου, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος- Λίνα Πρίντζου και Δημήτρης Λιακόπουλος- Μόσχα Χατζηευσταθίου.
Την πρεμιέρα παρακολούθησαν επίσης η Έλλη Τρίγγου, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, ο Αλέκος Συσσοβίτης, η Έμιλυ Κολιανδρή, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Θέμις Μπαζάκα, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, η Σάντυ Χατζηιωάννου, η Αιμιλία Υψηλάντη, ο Σπύρος Μπιμπίλας και ο Σωτήρης Τζεβελέκος.
Το έργο είναι σε μετάφραση της Μαρίας Χατζηεμμανουήλ, ενώ τη δραματουργική επεξεργασία έχει αναλάβει η Αλεξάνδρα Αϊδίνη και ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης.
Στην παράσταση παίζουν ο Άκης Σακελλαρίου, ο Προκόπης Αγαθοκλέους, η Μαριάννα Πουρέγκα, η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Δημήτρης Διακοσάββας, ο Γιώργος Τζαβάρας, ο Θησέας Παπαπαναγιώτου, η Γεωργία Σωτηριανάκου, η Σταύρια Νικολάου, η Μαρία Καραγκιοζίδου και ο Ριχάρδος Αρώνης.