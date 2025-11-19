Έντι Γαβριηλίδης: «Δεν ένιωθα ότι ανήκω απόλυτα στο σχολείο»

Το απόγευμα της Τετάρτης 19/11, ο Έντι Γαβριηλίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ Στούντιο 4, όπου μίλησε ανοιχτά για την πορεία του στον χώρο της μόδας, αλλά και για τα παιδικά του χρόνια και τις πρώτες εμπειρίες του στο σχολείο.

Ο ταλαντούχος σχεδιαστής και κριτής του GNTM έκανε μια αναδρομή στα πρώτα χρόνια της ενασχόλησής του με το σχέδιο και τη μόδα, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής του.

«Άρχισα να ζωγραφίζω και αυτό να γίνεται ρούχο και φιγούρα. Οπότε ήρθαν όλα σιγά σιγά από μόνα τους. Δούλεψα πολύ, αλλά η ζωή μου τα έφερε έτσι. Η μόδα ήταν μονόδρομος», είπε αρχικά ο Έντι, εξηγώντας πώς το ταλέντο του από μικρή ηλικία τον οδήγησε σε αυτόν τον χώρο.

Η πορεία του τον οδήγησε στα 17 του χρόνια στο Λονδίνο, όπου, όπως εξομολογήθηκε, ήρθε αντιμέτωπος με πολλές δυσκολίες στην αρχή. «Στα 17 πήγα στο Λονδίνο. Η μόδα ήταν μονόδρομος. Ήταν δύσκολα χρόνια και με έχει σοκάρει το πόσο σκοτεινά ήταν και πόσο γκρι ήταν το Λονδίνο, ενώ είχα την άγνοια κινδύνου και έφυγα από το σπίτι πιστεύοντας ότι είμαι ο καλύτερος του κόσμου. Πίστευα πολύ ότι θα τα καταφέρω. Έφαγα χαστούκι στο χαστούκι», αποκάλυψε, μιλώντας για τα πρώτα εμπόδια και την πραγματικότητα που συνάντησε μακριά από την Ελλάδα.

Ο Έντι Γαβριηλίδης άνοιξε την καρδιά του στο Στούντιο 4

Το πέρασμά του από το St Martins ήταν επίσης απαιτητικό. «Το St Martins ήταν πολύ δύσκολο. Περίμενα να μου πουν “είσαι ταλεντάρα” και μου έλεγαν “χάλια, ξανά”», είπε, δίνοντας μια γεύση από την πίεση και τις υψηλές απαιτήσεις της κορυφαίας σχολής μόδας.

Ο Έντι αναφέρθηκε και στα παιδικά του χρόνια, αναπολώντας τις δυσκολίες ένταξης στο σχολικό περιβάλλον: «Δεν ένιωθα ότι ανήκω απόλυτα στο σχολείο. Κι οι έφηβοι γενικώς δεν νιώθουν ότι ανήκουν. Ήμουν ένα διαφορετικό παιδί αλλά είχα πάντα τσαγανό. Η πίστη σε εμένα, που δεν ξέρω από πού προερχόταν. Για να κάνω φίλους, ζωγράφιζα μπροστά σε όλους για να τους εντυπωσιάσω και να νιώσω ότι ανήκω».

Τέλος, αποκάλυψε και την εμπειρία του στο πλευρό του Alexander McQueen: «Λίγο πριν την πτυχιακή μου έκανα την πρακτική μου στον Alexander McQueen. Στην αρχή έκανα καφέδες. Με τον συγκεκριμένο είχαμε βγει έξω στο Λονδίνο πριν δουλέψουμε μαζί και δεν ήξερα ποιος είναι».

Έντι Γαβριηλίδης: «Έκανα εννιά δοκιμαστικά για να με πάρουν στο GNTM»

Ο Έντι Γαβριηλίδης μίλησε για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό ομορφιάς του Star, αποκάλυπτοντας πως πέρασε από εννιά δοκιμαστικά. «Έκανα εννιά δοκιμαστικά για να με πάρουν στο GNTM. Eννιά λήψεις εννοώ, όχι εννιά μέρες. Και μετά έρχεται κάπως τελευταία ιδέα, Λάκης, Άγγελος, εγώ, Ζέν, Ηλιάνα, λέω παιδιά φύγαμε γιατί είναι πρώτη εθνική», δήλωσε, αναφερόμενος στη χημεία που είχε με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, τον Λάκη Γαβαλά και τον Άγγελο Μπράτη.