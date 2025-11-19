Πετρούπολη: «Μπορεί να ήθελε τον μπαλτά για προστασία»

Ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα για τον μαθητή που πιάστηκε να κουβαλά μπαλτά στο σχολείο / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (19/11/2025)

Με έναν μπαλτά στο σακίδιό του κυκλοφορούσε ανήλικος σε επαγγελματικό λύκειο στην Πετρούπολη. Συνελήφθη από αστυνομικούς που βρίσκονταν έξω από το σχολείο, το οποίο ήταν σε κατάληψη για αρκετές ημέρες. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Γκούμα.

Στα πλάνα καταγράφεται η στιγμή της κατάληψης από μαθητές σε επαγγελματικό λύκειο στην Πετρούπολη κι ένας ανήλικος να περπατάει με ρόπαλο έξω από το σχολείο. Κι όμως, αυτές οι εικόνες ωχριούν μπροστά σε αυτό που εντόπισαν αστυνομικοί μέσα στο σακίδιο δεκαεξάχρονου.

Πετρούπολη: Μαθητής κυκλοφορούσε με μπαλτά σε σχολείο

«Οι αστυνομικοί βρήκαν ένα παιδί που μέσα στην τσάντα του είχε μπαλτά», λέει ανήλικος.

Σύμφωνα με τους μαθητές, η σύλληψη του μαθητή έγινε σε πολύ κοντινή απόσταση με το σχολείο.

«Είδαν ότι προεξείχε κάτι από την τσάντα του, τον σταμάτησαν για έλεγχο και βρήκαν ότι είχε έναν μπαλτά».

Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που τον συνέλαβαν μιλούν για μπαλτά μήκους 29 εκατοστών, σαν κι αυτόν που έχουν οι κρεοπώλες στα καταστήματά τους.

«Κάποια στιγμή, όταν τον φώναξαν οι αστυνομικοί να έρθει προς το μέρος τους, αντέδρασε, πήγε να τρέξει και τον πιάσανε».

Η αντιπαλότητα σχολείων και η βία

Η σύλληψη του ανήλικου με τον μπαλτά αποκάλυψε μια σκληρή πραγματικότητα, με τη ωμή βία μεταξύ μαθητών σχολείων της περιοχής, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν συνομήλικοί του συλληφθέντα.

«Το παιδί μπορεί να το ήθελε για προστασία είτε για να τρομάξει κάποιον, ώστε να μην υπάρχουν σκηνικά βίας. Πιθανόν φοβόταν, πιθανώς ήθελε να τρομάξει τους "αντιπάλους" που έχει από το άλλο σχολείο».

Οι αποκαλύψεις συνεχίστηκαν και μιλούν για αντιπαλότητα μεταξύ σχολείων της περιοχής, ακόμη και στη διάρκεια των καταλήψεων.

«Στις καταλήψεις υπήρχαν βανδαλισμοί, πετάγαν μπουκάλια, ίσως και κάποια σκηνικά βίας».

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η εικόνα με μαθητές να οπλοφορούν δεν προκαλεί καμία εντύπωση στους ίδιους.

«Αυτή η γενιά κουβαλάει μαχαίρια»

«Στις μέρες μας πλέον έτσι είναι· κουβαλάνε μαχαίρια αυτή τη γενιά».

Ο ανήλικος που συνελήφθη με τον μπαλτά οδηγήθηκε στη συνέχεια στον εισαγγελέα.