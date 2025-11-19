Πετρούπολη: Μαθητής πήγε στο σχολείο του με μπαλτά

Συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ

Με μπαλτά εμφανίστηκε 16χρονος μαθητής σε Λύκειο στην Πετρούπολη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε το πρωί σε Λύκειο στην Πετρούπολη, όπου ένας 16χρονος μαθητής εμφανίστηκε με μπαλτά

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ βρίσκονταν έξω από το 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης, το οποίο από χθες τελούσε υπό κατάληψη. 

Οι αριθμοί της βίας ανηλίκων που «ταρακούνησαν» την Πολιτεία

Μαθητής εμφανίστηκε με μπαλτά στο σχολείο του στην Πετρούπολη

Μαθητής εμφανίστηκε με μπαλτά στο σχολείο του στην Πετρούπολη

Λίγο πριν τις 08:00 το πρωί παρατήρησαν έναν ανήλικο να κρατά ένα αντικείμενο που έμοιαζε με όπλο. Τον πλησίασαν και διαπίστωσαν ότι κρατούσε έναν μπαλτά, μήκους 29 εκατοστών. 

Εύβοια: Γρονθοκόπησε συμμαθήτριά της δύο φορές σε δύο ημέρες

Αμέσως ο 16χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Παράλληλα, έχει ενημερωθεί η Εισαγγελία Ανηλίκων, η οποία θα αποφασίσει για τις επόμενες νομικές ενέργειες.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στη σχολική κοινότητα, καθώς σημειώθηκε σε μια περίοδο που τα ζητήματα ασφάλειας γύρω από τα σχολεία βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές εξέφρασαν προβληματισμό για το πώς ένα τέτοιο αντικείμενο κατέληξε στα χέρια ενός ανήλικου, ενώ τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της ψυχολογικής υποστήριξης και της πρόληψης βίαιων συμπεριφορών.

10χρονη δέχτηκε χτυπήματα από συμμαθητές της και κατέληξε στο νοσοκομείο

Παράλληλα, πηγές της αστυνομίας επισημαίνουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονταν στο σημείο από την προηγούμενη ημέρα λόγω της κατάληψης, γεγονός που συνέβαλε στην άμεση αντίδραση και αποτροπή σοβαρότερων εξελίξεων. 

Μητσοτάκης: Πιο αυστηρές ποινές σε γονείς για τη βία των ανηλίκων

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η σχολική μονάδα επιχειρεί να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς, με τις αρχές να υπογραμμίζουν τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης σε περιστατικά που αφορούν ανήλικους.

