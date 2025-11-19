Το τέλος δύο θρύλων: Οι αδελφές Κέσλερ «έφυγαν» με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ο κόσμος της ψυχαγωγίας αποχαιρετά δύο εμβληματικές φιγούρες, τις δίδυμες Άλις και Έλεν Κέσλερ, που σημάδεψαν με τη λάμψη και το ταλέντο τους ολόκληρες δεκαετίες. Στα 89 τους χρόνια, οι δύο αχώριστες αδελφές έδωσαν ένα κοινό τέλος στη ζωή τους, επιλέγοντας τη διαδικασία της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, μια απόφαση που συγκλόνισε το καλλιτεχνικό στερέωμα.

Οι αδελφές Κέσλερ το 1967 / AP (Claudio Luffoli)

Αδελφές Κέσλερ: Από το μπαλέτο της Λειψίας στα μεγαλύτερα στούντιο

Γεννημένες το 1936 στη Γερμανία, οι αδελφές Κέσλερ μεγάλωσαν μέσα στη μουσική και τη σκηνή. Ξεκίνησαν από το μπαλέτο της Λειψίας, όπου γρήγορα ξεχώρισαν για τον απόλυτο συγχρονισμό και την αυστηρή τεχνική τους. Στις αρχές της δεκαετίας του ’50, πήραν μια τολμηρή απόφαση: εγκατέλειψαν την Ανατολική Γερμανία, περνώντας στη Δύση σε μια σκληρή εποχή.

Το ταλέντο τους δεν άργησε να αναγνωριστεί. Μετακόμισαν στο Παρίσι, όπου άρχισαν να χτίζουν το μύθο τους, ενώ αργότερα ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμμετέχοντας σε μερικές από τις πιο διάσημες τηλεοπτικές παραγωγές της εποχής. Η εμφάνισή τους στο “The Ed Sullivan Show” τις έκανε γνωστές σε εκατομμύρια θεατές, ενώ η συνεργασία τους με καλλιτέχνες-θρύλους, όπως ο Frank Sinatra και ο Fred Astaire, τις καθιέρωσε ως πραγματικά αστέρια διεθνούς βεληνεκούς.

Αδελφές Κέσλερ: Η κοινή τους απόφαση για υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Αχώριστες από τα παιδικά τους χρόνια, έζησαν σε όλη τη διάρκεια της πορείας τους σχεδόν σαν ένας άνθρωπος με δύο σώματα. Και όπως μοιράστηκαν τη σκηνή, μοιράστηκαν και την τελευταία τους επιλογή: να φύγουν μαζί. Στο σπίτι τους κοντά στο Μόναχο, οι δύο αδελφές ακολούθησαν τη νόμιμη διαδικασία της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, αφήνοντας πίσω τους έναν κόσμο που τις είχε αγαπήσει για τη φινέτσα, τη χρυσή τους εποχή και το ασύγκριτο στιλ τους.

Άλις και Έλεν Κέσλερ το 1961 / AP (Gilbert Pressenda)

Οι αδελφές Κέσλερ υπήρξαν κάτι περισσότερο από ένα επιτυχημένο δίδυμο. Ήταν σύμβολο μιας λαμπερής εποχής, μιας εποχής μουσικών σόου, λαμπερών κοστουμιών και άψογων χορογραφιών. Η εικόνα τους έχει χαραχτεί στη συλλογική μνήμη ως το ζευγάρι που έφερε στον ευρωπαϊκό χώρο την αύρα του Χόλιγουντ.

Με την «αποχώρησή» τους, η παγκόσμια σκηνή χάνει δύο γυναίκες που υπηρέτησαν την τέχνη με συνέπεια και κομψότητα. Η ιστορία τους συνεχίζει να αποτελεί υπόμνηση του πόσο βαθιά μπορεί να συνδεθεί η τέχνη με τη ζωή — και, όπως αποδεικνύεται, και με το τέλος της.