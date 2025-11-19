Όμιλος Σαρακάκη: Σεμινάριο για την οδική ασφάλεια

Η σημαντική πρωτοβουλία In Motion for Safety

Όμιλος Σαρακάκη: Σεμινάριο για την οδική ασφάλεια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Εταιρικής Υπευθυνότητας: “In Motion for Safety”, και σε συνεργασία με το κορυφαίο δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πραγματοποίησε διαδραστικό εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025.

Όμιλος Σαρακάκη: Σεμινάριο για την οδική ασφάλεια

Από πλευράς πολιτείας, την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και απηύθυνε χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Όμιλος Σαρακάκη: Σεμινάριο για την οδική ασφάλεια

Η Μαρία Ξυτάκη, Group Corporate Affairs, Communications and ESG Senior Manager του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, ευχαρίστησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη φιλοξενία και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία του 2024-2025 όσον αφορά την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων και των νεκρών στη χώρα μας και τόνισε πως στόχος της πρωτοβουλίας “In Motion for Safety” του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη είναι, μέσω της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης των νέων, να σωθούν ανθρώπινες ζωές.

H πρωτοβουλία “In Motion for Safety” του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ενώ παράλληλα, συνδέεται και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών:

Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία, Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες

Στόχος της δράσης “In Motion for Safety” είναι η καλλιέργεια Κουλτούρας Ασφαλούς Οδήγησης στη νέα γενιά οδηγών και αναβατών και συνεπώς η μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων σώζοντας ανθρώπινες ζωές.

