Pantene Natural Waves: Το προϊόν που λάτρεψαν τα κορίτσια του GNTM

Για effortless κυματισμούς στα μαλλιά

Στο αποψινό επεισόδιο του GNTM, τη στιγμή που τα μοντέλα δοκίμαζαν τα νέα προϊόντα του Pantene, ήταν ξεκάθαρο ποιο προϊόν έκλεψε την παράσταση: η κρέμα φορμαρίσματος Natural Waves. Και όχι άδικα.

Pantene Natural Waves: Το προϊόν που λάτρεψαν τα κορίτσια του GNTM

Τα κορίτσια και τα αγόρια του GNTM, πριν περάσουν στο κυρίως styling, εφάρμοσαν το νέο Miracle Pre Styler 5 σε 1, το προϊόν-βάση που έχει γίνει viral ήδη στο TikTok. Γιατί και στη φροντίδα των μαλλιών είναι ακριβώς όπως στο skincare πριν το make-up: δεν κάνεις styling χωρίς προετοιμασία. Έτσι, το Pre Styler προσφέρει θερμοπροστασία, ενυδάτωση, λείανση, μείωση φριζαρίσματος — και κυρίως, βοηθά τα επόμενα προϊόντα να “κάθονται” ομοιόμορφα πάνω στην τρίχα.

Μετά το prepping, η Natural Waves ήταν το προϊόν που όλοι οι διαγωνιζόμενοι περίμεναν να δοκιμάσουν. Η leave-in κρέμα, εμπλουτισμένη με έλαιο argan, σχεδιασμένη για να δίνει φυσικούς, ανεπιτήδευτους κυματισμούς, έγινε αμέσως αγαπημένη. Το καλύτερο; Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε νωπά όσο και σε στεγνά μαλλιά, κάτι που έδωσε στα κορίτσια τη δυνατότητα να ενισχύσουν το αποτέλεσμα ανάλογα με το look που ήθελαν να πετύχουν.

Pantene Natural Waves: Το προϊόν που λάτρεψαν τα κορίτσια του GNTM

Αυτό που έκανε εντύπωση στο επεισόδιο ήταν η ελαφριά υφή της κρέμας. Δεν βαραίνει την τρίχα, δεν αφήνει κατάλοιπα και χαρίζει αυτή τη glossy λάμψη που κάνει το wavy αποτέλεσμα να δείχνει επαγγελματικό χωρίς να φαίνεται «δουλεμένο». Κάποια μοντέλα προτίμησαν να την απλώσουν με τα δάχτυλα, πιέζοντας απαλά τις άκρες για να δώσουν σχήμα, ενώ άλλα τη χρησιμοποίησαν ως τελικό προϊόν για να μαλακώσουν πιο έντονους κυματισμούς από εργαλείο θερμότητας.

Στο πλαίσιο της νέας εποχής styling του Pantene, ο κορυφαίος hairstylist Tom Zois, τονίζει πάντα πως «Ό,τι και να κάνουμε στα μαλλιά, αν δεν είναι υγιή, δεν θα είναι πραγματικά όμορφα… Με τα νέα προϊόντα του Pantene μπορείτε να έχετε 100% το look που θέλετε, χωρίς φθορά.».

Η Natural Waves, όπως και όλα τα νέα προϊόντα της σειράς, υπηρετούν ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία: styling με ελευθερία, αλλά χωρίς φθορά.

Το GNTM μας έδειξε στην πράξη πόσο εύκολα μπορείς να έχεις αυτή την editorial wavy υφή — και τώρα, με τη Natural Waves στα χέρια σας, το “Let's get wavy baby!” δεν είναι απλώς tagline. Είναι υπόσχεση για περισσότερα Great Hair Days, κάθε μέρα.

Pantene Natural Waves: Το προϊόν που λάτρεψαν τα κορίτσια του GNTM

