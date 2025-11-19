Γρίβα: Η πρώτη αντίδραση του πατέρα της στις απολογίες σκοπού - τηλεφωνητή

Ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου για τις εξελίξεις στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα / Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων STAR (19/11/2025)

Ελεύθεροι, με περιοριστικό όρο, αφέθηκαν σήμερα (19/11) οι δύο αστυνομικοί που απολογήθηκαν για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Πρόκειται για τον σκοπό του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων και τον τηλεφωνητή, που είπε τη φράση «Το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Ο πατέρας της άτυχης κοπέλας ξεσπά στο STAR και την Τασούλα Παπανικολάου μετά την απόφαση των δικαστικών αρχών.

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Δεν έκαναν το καθήκον τους»

«Κανένας δεν έπραξε το καθήκον του. Γιατί αν είχαν πράξει το καθήκον τους, η κόρη μου θα ήταν εδώ δίπλα μου. Τώρα θα πηγαίναμε για έναν καφέ». Είναι η πρώτη αντίδραση του πατέρα της Κυριακής Γρίβα στην απόφαση των δικαστικών αρχών να αφεθούν ελεύθεροι ο σκοπός και ο τηλεφωνητής, με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζονται δύο φορές το μήνα στο τμήμα της περιοχής τους.

Ο πρώτος που απολογήθηκε στην ανακρίτρια ήταν ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης, που είπε τη φράση «Το περιπολικό δεν είναι ταξί» και επιμένει ότι εκείνο το μοιραίο βράδυ έπραξε το καθήκον του.

Κυριακή Γρίβα: «Δε γνώριζα ότι ο δράστης ήταν εκεί»

«Αρνούμαι την κατηγορία. Έπραξα το καθήκον μου. Δεν βρισκόμουν στο σημείο για να έχω πλήρη γνώση και δεν γνώριζα ότι ο δράστης ήταν εκεί», είπε ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης.

«Το περιπολικό δεν είναι ταξί, δεν είναι κατηγορία, και για του λόγου το αληθές δεν συμπεριλήφθηκε καν αναφορικά στο κατηγορητήριο και δεν ρωτήθηκε καν από την κυρία ανακρίτρια και την κυρία εισαγγελέα», προσθέτει από την πλευρά του ο κ. Καραμανλής, δικηγόρος του τηλεφωνητή.

Κυριακή Γρίβα: «Δεν αντιλήφθηκα τον δράστη – όλα έγιναν σε οκτώ δευτερόλεπτα»

Ο σκοπός, στην δίωρη απολογία του για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο δια παραλείψεως, ισχυρίστηκε:

«Δεν αντιλήφθηκα τον δράστη. Όλα έγιναν μέσα σε οκτώ δευτερόλεπτα. Η πρώτη στιγμή που κατάλαβα τι συμβαίνει ήταν όταν άκουσα τις φωνές της Κυριακής. Τότε, βγήκα αμέσως».

Ο κ. Κίγκας, δικηγόρος του σκοπού, αναφέρει: «Ο χρόνος αντίδρασης ήταν ο απόλυτος αναγκαίος και ο μόνος ανθρώπινα δυνατός. Οποιοσδήποτε, και αν ήταν στη θέση του, ακόμα και ο πιο εκπαιδευμένος αστυνομικός δεν θα μπορούσε να πράξει τίποτα διαφορετικό».

Κυριακή Γρίβα: «Δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης δικαίωση»

«Εισακούστηκαν τα αιτήματά μας που εκθέταμε στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης δικαίωση για ένα κορίτσι που έφυγε τόσο άδικα», είπε στην κάμερα η Ελένη Μαζαράκη, δικηγόρος πατέρα Κυριακής Γρίβα.

Τις επόμενες ημέρες απολογείται η επόπτρια του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων. Το κύκλο των απολογιών των κατηγορουμένων τεσσάρων αστυνομικών θα κλείσει η επόπτρια, η οποία θα απολογηθεί σε λίγες ημέρες.