Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη υπό όρους η αξιωματικός υπηρεσίας

«Έκανα το καθήκον μου», είπε στην απολογία της

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Κυριακή Γρίβα: Απολογούνται οι αστυνομικοί / ANT1
Τον κύκλο των απολογιών ενώπιον της ανακρίτριας που έρευνα τις ευθύνες τριών αστυνομικών του Τμήματος Αγίων Αναργύρων και ενός της Άμεσης Δράσης, για όσα συνέβησαν το βράδυ της 1ης Απριλίου 2024, όταν η Κυριακή Γρίβα δολοφονήθηκε έξω από το τμήμα από τον πρώην σύντροφο της, άνοιξε η τότε αξιωματικός υπηρεσίας στην οποία απευθύνθηκε η γυναίκα, λίγα λεπτά πριν πέσει νεκρή.

Η πρώην αστυνομικός απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα, για την κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως.

Πατέρας Κυριακής: «Μία θεία του δολοφόνου είναι η μόνη που ζήτησε συγγνώμη»

Συγκατηγορούμενοι της αξιωματικού είναι επίσης οι τότε επόπτρια και ο σκοπός του τμήματος, αλλά και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης, ο οποίος είχε απαντήσει στο θύμα με τη φράση: «Τα περιπολικά δεν είναι ταξί, κυρία μου».

Κυριακή Γρίβα: Τι υποστήριξε στην απολογία τη η αξιωματικός υπηρεσίας 

Η 23χρονη, τότε, αξιωματικός υπηρεσίας του ΑΤ Αγίων Αναργύρων φέρεται ενώπιον της ανακρίτριας να υποστήριξε ότι έκανε το καθήκον της. Κατά πληροφορίες, τόνισε στην δικαστική λειτουργό ότι συνέστησε στην Κυριακή Γρίβα να κάνει μήνυση σε βάρος του πρώην συντρόφου της και αυτή αρνήθηκε.

Ξεσπά ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα για το περιπολικό - «όχημα μεταφορικής»

Η δικογραφία για τους χειρισμούς των τότε αστυνομικών, σχηματίστηκε χωριστά από εκείνη για την αποτρόπαιη δολοφονία της Κυριακής, έγκλημα για το οποίο ο πρώην σύντροφος του θύματος καταδικάστηκε, σε πρώτο βαθμό, σε ισόβια κάθειρξη.

