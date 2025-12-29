Αποκτά σάρκα και οστά ο φορέας «δεύτερης ευκαιρίας» για τους δανειολήπτες

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να περιμένει τις δεσμευτικές προσφορές των τεσσάρων υποψηφίων επενδυτών.

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα δίνει «δεύτερη ευκαιρία» σε δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ώστε να μη χάσουν το σπίτι τους. Εφόσον υπαχθούν σε αυτόν, θα διασφαλίζεται η παραμονής στην κύρια κατοικία τους, ακόμη και σε περιπτώσεις εκτέλεσης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

