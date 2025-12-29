Αποκτά σάρκα και οστά ο φορέας «δεύτερης ευκαιρίας» για τους δανειολήπτες

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη

29.12.25 , 18:20
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να περιμένει τις δεσμευτικές προσφορές των τεσσάρων υποψηφίων επενδυτών. 

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα δίνει «δεύτερη ευκαιρία» σε δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ώστε να μη χάσουν το σπίτι τους. Εφόσον υπαχθούν σε αυτόν, θα διασφαλίζεται η παραμονής στην κύρια κατοικία τους, ακόμη και σε περιπτώσεις εκτέλεσης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
